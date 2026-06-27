Kiedy kolejna szklanka szkodzi? Wodę też można przedawkować

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Choć woda jest niezbędna dla zdrowia, jej nadmierne spożycie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Specjaliści zwracają uwagę, że moda na wypijanie kilku litrów wody dziennie nie zawsze służy organizmowi.

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Groźna hiponatremia

Największym zagrożeniem związanym z nadmiernym nawadnianiem jest hiponatremia, nazywana także zatruciem wodnym. Dochodzi do niej, gdy w organizmie znajduje się zbyt dużo wody w stosunku do ilości sodu. W efekcie poziom tego ważnego elektrolitu we krwi spada poniżej bezpiecznej normy.

Sód odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. Jego niedobór powoduje pęcznienie komórek, szczególnie niebezpieczne dla mózgu.

Jakie są objawy?

Do najczęstszych symptomów hiponatremii należą:

bóle głowy,

nudności i wymioty,

osłabienie,

dezorientacja,

drgawki,

utrata przytomności.

W najcięższych przypadkach może dojść do obrzęku mózgu i zgonu. Takie sytuacje odnotowywano m.in. u sportowców, którzy po intensywnym wysiłku wypijali ogromne ilości wody bez uzupełniania elektrolitów.

Ile wody to za dużo?

Według zaleceń przeciętny dorosły powinien dostarczać organizmowi około 1,5-2 litrów płynów dziennie, uwzględniając zarówno napoje, jak i wodę zawartą w pożywieniu.

Zapotrzebowanie wzrasta podczas upałów, wysiłku fizycznego czy choroby, jednak eksperci podkreślają, że nie należy pić na siłę. Szczególnie niebezpieczne może być spożycie 5-6 litrów wody w krótkim czasie bez jednoczesnego uzupełniania sodu.

Sygnałami ostrzegawczymi mogą być bardzo jasny, niemal przezroczysty mocz, częste oddawanie moczu oraz uczucie osłabienia.

Kto jest najbardziej narażony?

Ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej jest większe u:

sportowców wytrzymałościowych, np. maratończyków,

osób cierpiących na choroby nerek,

pacjentów stosujących leki moczopędne,

osób będących na restrykcyjnych dietach,

seniorów.

W tych grupach nawet stosunkowo niewielki nadmiar płynów może prowadzić do niebezpiecznych zaburzeń.

Jak pić bezpiecznie?

Eksperci zalecają kierowanie się naturalnym uczuciem pragnienia i unikanie wypijania dużych ilości wody jednorazowo. Podczas intensywnego wysiłku lub wysokich temperatur warto sięgać po napoje uzupełniające elektrolity.

Osoby z chorobami przewlekłymi powinny ustalić optymalną ilość płynów z lekarzem. Warto także reagować na objawy takie jak bóle głowy, nudności, obrzęki czy zaburzenia orientacji.