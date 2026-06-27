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Kiedy kolejna szklanka szkodzi? Wodę też można przedawkować

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (17:00) Aktualizacja: Wczoraj, 26 czerwca (13:47)

Choć woda jest niezbędna dla zdrowia, jej nadmierne spożycie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Specjaliści zwracają uwagę, że moda na wypijanie kilku litrów wody dziennie nie zawsze służy organizmowi.

Kiedy kolejna szklanka szkodzi? Wodę też można przedawkować
Picie zbyt dużej ilości wody grozi zatruciem organizmu (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock
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Groźna hiponatremia

Największym zagrożeniem związanym z nadmiernym nawadnianiem jest hiponatremia, nazywana także zatruciem wodnym. Dochodzi do niej, gdy w organizmie znajduje się zbyt dużo wody w stosunku do ilości sodu. W efekcie poziom tego ważnego elektrolitu we krwi spada poniżej bezpiecznej normy.

Sód odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. Jego niedobór powoduje pęcznienie komórek, szczególnie niebezpieczne dla mózgu.

Jakie są objawy?

Do najczęstszych symptomów hiponatremii należą:

  • bóle głowy,
  • nudności i wymioty,
  • osłabienie,
  • dezorientacja,
  • drgawki,
  • utrata przytomności.

W najcięższych przypadkach może dojść do obrzęku mózgu i zgonu. Takie sytuacje odnotowywano m.in. u sportowców, którzy po intensywnym wysiłku wypijali ogromne ilości wody bez uzupełniania elektrolitów.

Ile wody to za dużo?

Według zaleceń przeciętny dorosły powinien dostarczać organizmowi około 1,5-2 litrów płynów dziennie, uwzględniając zarówno napoje, jak i wodę zawartą w pożywieniu.

Zapotrzebowanie wzrasta podczas upałów, wysiłku fizycznego czy choroby, jednak eksperci podkreślają, że nie należy pić na siłę. Szczególnie niebezpieczne może być spożycie 5-6 litrów wody w krótkim czasie bez jednoczesnego uzupełniania sodu.

Sygnałami ostrzegawczymi mogą być bardzo jasny, niemal przezroczysty mocz, częste oddawanie moczu oraz uczucie osłabienia.

Kto jest najbardziej narażony?

Ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej jest większe u:

  • sportowców wytrzymałościowych, np. maratończyków,
  • osób cierpiących na choroby nerek,
  • pacjentów stosujących leki moczopędne,
  • osób będących na restrykcyjnych dietach,
  • seniorów.

W tych grupach nawet stosunkowo niewielki nadmiar płynów może prowadzić do niebezpiecznych zaburzeń.

Jak pić bezpiecznie?

Eksperci zalecają kierowanie się naturalnym uczuciem pragnienia i unikanie wypijania dużych ilości wody jednorazowo. Podczas intensywnego wysiłku lub wysokich temperatur warto sięgać po napoje uzupełniające elektrolity.

Osoby z chorobami przewlekłymi powinny ustalić optymalną ilość płynów z lekarzem. Warto także reagować na objawy takie jak bóle głowy, nudności, obrzęki czy zaburzenia orientacji.

Źródło: RMF24
Tagi: woda upał

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