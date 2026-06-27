Kiedy kolejna szklanka szkodzi? Wodę też można przedawkować

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Groźna hiponatremia
Największym zagrożeniem związanym z nadmiernym nawadnianiem jest hiponatremia, nazywana także zatruciem wodnym. Dochodzi do niej, gdy w organizmie znajduje się zbyt dużo wody w stosunku do ilości sodu. W efekcie poziom tego ważnego elektrolitu we krwi spada poniżej bezpiecznej normy.
Sód odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. Jego niedobór powoduje pęcznienie komórek, szczególnie niebezpieczne dla mózgu.
Jakie są objawy?
Do najczęstszych symptomów hiponatremii należą:
- bóle głowy,
- nudności i wymioty,
- osłabienie,
- dezorientacja,
- drgawki,
- utrata przytomności.
W najcięższych przypadkach może dojść do obrzęku mózgu i zgonu. Takie sytuacje odnotowywano m.in. u sportowców, którzy po intensywnym wysiłku wypijali ogromne ilości wody bez uzupełniania elektrolitów.
Ile wody to za dużo?
Według zaleceń przeciętny dorosły powinien dostarczać organizmowi około 1,5-2 litrów płynów dziennie, uwzględniając zarówno napoje, jak i wodę zawartą w pożywieniu.
Zapotrzebowanie wzrasta podczas upałów, wysiłku fizycznego czy choroby, jednak eksperci podkreślają, że nie należy pić na siłę. Szczególnie niebezpieczne może być spożycie 5-6 litrów wody w krótkim czasie bez jednoczesnego uzupełniania sodu.
Sygnałami ostrzegawczymi mogą być bardzo jasny, niemal przezroczysty mocz, częste oddawanie moczu oraz uczucie osłabienia.
Kto jest najbardziej narażony?
Ryzyko zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej jest większe u:
- sportowców wytrzymałościowych, np. maratończyków,
- osób cierpiących na choroby nerek,
- pacjentów stosujących leki moczopędne,
- osób będących na restrykcyjnych dietach,
- seniorów.
W tych grupach nawet stosunkowo niewielki nadmiar płynów może prowadzić do niebezpiecznych zaburzeń.
Jak pić bezpiecznie?
Eksperci zalecają kierowanie się naturalnym uczuciem pragnienia i unikanie wypijania dużych ilości wody jednorazowo. Podczas intensywnego wysiłku lub wysokich temperatur warto sięgać po napoje uzupełniające elektrolity.
Osoby z chorobami przewlekłymi powinny ustalić optymalną ilość płynów z lekarzem. Warto także reagować na objawy takie jak bóle głowy, nudności, obrzęki czy zaburzenia orientacji.