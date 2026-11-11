Ile stopni powinno być w mieszkaniu? Specjaliści podali konkretne liczby dla każdego pokoju

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Sezon grzewczy już na dobre zagościł w naszych domach. Wraz z nim powracają narzekania na coraz wyższe rachunki i pytania, jak ustawić termostat. Przez lata utarło się przekonanie, że idealna temperatura w domu to magiczne 21°C. Najnowsze wytyczne ekspertów pokazują jednak, że czas na zmianę tych przyzwyczajeń!

Każdy dom jest inny – najważniejszy jest indywidualny komfort cieplny

Specjaliści podkreślają, że nie ma jednej, uniwersalnej wartości idealnej dla każdego mieszkania – komfort cieplny to sprawa bardzo indywidualna. Jak tłumaczą eksperci, na odczucie temperatury wpływają m.in. izolacja budynku, przeciągi, nasłonecznienie, a nawet wilgotność powietrza. Dlatego coraz częściej mówi się o tzw. „inteligentnym zakresie temperatur”.

Nową bazą przyjętą przez specjalistów do spraw zdrowia i efektywności energetycznej jest 18°C – szczególnie dla zdrowych dorosłych. Jeśli jesteś osobą aktywną, nie masz problemów zdrowotnych, a twoje mieszkanie jest dobrze zaizolowane, taka wartość powinna być wystarczająca na co dzień.

Kiedy podkręcić ogrzewanie? Wyjątki od reguły

Oczywiście są sytuacje, w których warto podnieść temperaturę – nawet do 20-21°C, Dotyczy to przede wszystkim seniorów, niemowląt oraz osób przewlekle chorych. Eksperci zalecają, by w takich przypadkach nie eksperymentować z niższymi ustawieniami, bo komfort tych osób i ich zdrowie stoją na pierwszym miejscu.

Warto pamiętać również o specyfice poszczególnych pomieszczeń:

- W salonie: jeśli spędzasz czas wieczorem, śmiało podnieś temperaturę do 19-20°C.

- W sypialni: tu lepiej zostawić 17-18°C, co sprzyja lepszemu wypoczynkowi.

- W łazience: zalecane 20-21°C podczas korzystania z niej.

Ogrzewanie a portfel – proste triki na niższe rachunki

Jeden stopień mniej na termostacie może oznaczać odczuwalne oszczędności na rachunkach. Prawidłowo rozkładając temperaturę w domu, usprawniając wentylację, odpowietrzając grzejniki, czy dbając o szczelność okien i drzwi, można już bez dużych wyrzeczeń zredukować koszty ogrzewania nawet o kilkanaście procent.

Eksperci radzą: ustaw główny termostat na 18°C i testuj swoją komfortową temperaturę – nie bój się drobnych zmian, najlepiej w krokach co 0,5°C. Obserwuj jak reagują domownicy, bo przecież każdy z nas ma inny próg „zimna”.