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Groźni intruzi w kuchni. Sprawdź, jak skutecznie zwalczyć mole spożywcze

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (05:52)

Mole spożywcze to niepozorni, lecz wyjątkowo uciążliwi goście, którzy potrafią zniszczyć zapasy i wywołać prawdziwy chaos w kuchni. Skąd się biorą, jak je rozpoznać i – co najważniejsze – jak skutecznie się ich pozbyć? Sprawdź, jak chronić swoją spiżarnię przed tymi nieproszonymi lokatorami.

Groźni intruzi w kuchni. Sprawdź, jak skutecznie zwalczyć mole spożywcze
Mole spożywcze /Shutterstock
  • Mole spożywcze to małe owady, które często trafiają do domów ukryte w produktach spożywczych.
  • Jak skutecznie walczyć z nimi walczyć?
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Mole spożywcze, znane również jako omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella), to niewielkie owady, które mogą pojawić się niemal w każdym domu. Ich obecność często zaskakuje domowników, a walka z nimi bywa długotrwała i żmudna. Te małe szkodniki potrafią przegryźć nawet szczelnie zamknięte opakowania, a ich dieta jest niezwykle szeroka – od mąki, przez bakalie, aż po herbatę i przyprawy.

Skąd biorą się mole spożywcze?

Wielu z nas zastanawia się, jak to możliwe, że mole spożywcze pojawiają się w domowej kuchni, nawet jeśli dbamy o czystość i porządek. Okazuje się, że najczęściej przynosimy je do domu ze sklepu – ukryte w produktach sypkich, słodyczach czy bakaliach. Szczególnie narażone są produkty przechowywane w dużych, zbiorczych opakowaniach, które są regularnie uzupełniane nową zawartością. W takich warunkach stare produkty mogą leżeć miesiącami, stając się idealnym środowiskiem dla rozwoju moli.

Co więcej, nawet szczelnie zamknięte opakowania nie zawsze są wystarczającą barierą. Mole potrafią przegryźć folię, karton, a nawet cienki plastik, dlatego mogą pojawić się także w produktach, które wydają się bezpieczne.

Co najczęściej pada ofiarą moli spożywczych?

Lista produktów, które mogą stać się celem moli spożywczych, jest naprawdę długa. Najbardziej narażone są:

  • mąka,
  • kasze (gryczana, jaglana, manna),
  • ryż,
  • płatki śniadaniowe,
  • orzechy,
  • suszone owoce (rodzynki, morele),
  • makaron,
  • cukier,
  • kakao i czekolada,
  • kawa i herbata,
  • przyprawy,
  • sucha karma dla zwierząt,
  • pieczywo chrupkie i sucharki.

Mole mogą zagnieżdżać się w opakowaniach kartonowych, papierowych, a także w źle zamkniętych plastikowych pojemnikach. Ich obecność zdradzają charakterystyczne pajęczynki, larwy oraz dorosłe osobniki latające w pobliżu zapasów.

Skuteczne sposoby na walkę z molami spożywczymi

Zwalczanie moli spożywczych wymaga cierpliwości i dokładności. Oto sprawdzone metody, które pomogą pozbyć się tych uciążliwych owadów:

1. Kontrola i usunięcie zainfekowanych produktów

Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć wszystkie produkty sypkie. Jeśli zauważymy larwy, pajęczynki lub dorosłe mole, całe opakowanie trzeba wyrzucić. Warto sprawdzić również produkty, które są zamknięte – mole potrafią przegryźć nawet grube opakowania.

2. Gruntowne sprzątanie szafek

Po usunięciu zainfekowanych produktów należy dokładnie umyć szafki i półki ciepłą wodą z dodatkiem octu lub płynu do mycia naczyń. Szczególną uwagę warto zwrócić na szczeliny, narożniki i zawiasy – to tam mogą ukrywać się jaja lub larwy.

3. Zabezpieczenie żywności

Produkty sypkie najlepiej przechowywać w szczelnych, szklanych lub plastikowych pojemnikach. Unikajmy otwartych opakowań kartonowych lub papierowych, które są łatwym celem dla moli.

4. Pułapki feromonowe

W sklepach dostępne są specjalne pułapki na mole spożywcze, które przyciągają dorosłe osobniki. Dzięki nim można monitorować i ograniczać populację moli w kuchni.

5. Naturalne sposoby odstraszania

Do szafek warto włożyć liście laurowe, goździki, lawendę lub skórki cytrusów – ich zapach odstrasza mole. Regularne wietrzenie i sprzątanie spiżarni również pomaga w walce z tymi owadami.

Czy mole spożywcze są groźne dla zdrowia?

Mole spożywcze nie przenoszą chorób, nie gryzą i nie atakują ludzi. Jednak zanieczyszczona przez nie żywność staje się niehigieniczna i nie nadaje się do spożycia. W produktach mogą pojawić się larwy, odchody, pajęczynki czy martwe owady. U niektórych osób kontakt z zanieczyszczoną żywnością może wywołać reakcje alergiczne, takie jak podrażnienia skóry, świąd, wysypka czy dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dodatkowo, zanieczyszczone produkty sprzyjają rozwojowi pleśni i bakterii, które już realnie zagrażają zdrowiu.

Źródło: RMF24
Tagi: mole kuchnia

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