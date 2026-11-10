Gęsina na św. Marcina wyjdzie idealna. Szef kuchni zdradza w RMF FM najważniejsze zasady

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11 listopada na polskich stołach króluje gęsina. To nie tylko smakowita potrawa, ale i element tradycji, która od wielu lat wpisuje się w obchody dnia świętego Marcina. Jednak przygotowanie gęsiny potrafi przysporzyć wielu problemów. Wystarczy jeden mały błąd z przyprawami, by idealne mięso nabrało gorzkiego smaku. Doświadczeni szefowie kuchni zdradzają w RMF FM sprawdzony trik na to, by gęsina była idealnie soczysta, a także ujawniają nowoczesny hit, który podbija polskie stoły.

Gęsina na świętego Marcina. Skąd wzięła się ta tradycja?

Obchodzony 11 listopada dzień św. Marcina to święto z bogatą historią i wyjątkową oprawą kulinarną. W polskich domach tego dnia nie może zabraknąć pieczonej gęsi. Ale skąd wzięła się ta tradycja?

Jej źródła sięgają legendy o św. Marcinie z Tours, znanym z miłosierdzia i skromności. Gdy mieszkańcy Tours chcieli mianować go biskupem, według jednego z podań, ukrył się w gęsiarni. Gęsi zaczęły głośno gęgać, zdradzając jego kryjówkę. Od tamtego czasu gęsi kojarzone są z tym świętym.

A dlaczego właśnie listopad? Ponieważ to czas, kiedy kończyły się prace polowe. Gęsi były dorodne i idealne do spożycia. Ich mięso było tłuste, soczyste i dobrze znosiło przechowywanie. Tak narodził się zwyczaj ucztowania gęsiną właśnie w tym okresie, nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech i Czechach.

Gęsina, choć kiedyś była rarytasem i symbolem dostatku, przez wiele lat rzadko gościła na polskich stołach. Dziś Polska słynie z hodowli gęsi. Nasz kraj jest zaliczany do największych producentów gęsi w Unii Europejskiej.

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Nie tylko na świętego Marcina. Dlaczego warto jeść gęś jesienią?

Mięso gęsi to nie tylko wyjątkowy smak, ale także bogactwo składników odżywczych. Dietetycy podkreślają, że gęsina jest doskonałym źródłem białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin – zwłaszcza A, E, PP i tych z grupy B, ze szczególnym uwzględnieniem niacyny.

Tłuszcz gęsi zawiera cenne kwasy: oleinowy, linolowy, linolenowy oraz arachidonowy. Dzięki temu gęsina jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa, szczególnie polecana w okresie jesienno-zimowym.

Jak przyrządzić gęsinę na świętego Marcina? Kucharz ostrzega przed goryczą

Przygotowanie idealnej gęsi wymaga czasu i odrobiny wprawy, ale efekty są warte wysiłku. Klasyka zawsze wygrywa. Zawsze się obroni – podkreśla w rozmowie z RMF FM restaurator z Kalwarii Zebrzydowskiej Maciej Zamysłowski.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przyprawienie i długie, powolne pieczenie. Gęś pieczemy od 3 do 4 godzin – najpierw w temperaturze 200 stopni, potem w 180 stopniach. Aby mięso nie było suche, należy je często podlewać tłuszczem wytapiającym się podczas pieczenia.

Gęsi przygotowane do pieczenia w restauracji Macieja Zamysłowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (foto: Jacek Skóra) / RMF FM

Na koniec, dla podkreślenia smaku, warto dodać trochę miodu, a także zioła, takie jak majeranek, cząber, tymianek czy rozmaryn. Trzeba pamiętać, by przyprawy umieszczać wewnątrz, ponieważ te na zewnątrz mogą się spiec i nadać potrawie gorzki posmak.

Jak radzi doświadczony kucharz:

„W piecu przyprawy, które są na zewnątrz, się spieką i będą oddawały gorycz, więc będzie to gorzkie i niesmaczne. Więc wszystkie przyprawy, czosnek, zioła - wszystko wędruje do środka. To pod wpływem ciepła wszystko się uwalnia i całe mięso przechodzi tymi ziołami”.

Wśród popularnych farszów królują jabłka, gruszki, śliwki czy podroby. Gęsina doskonale komponuje się z jesiennymi dodatkami – modrą kapustą, kluskami, dynią, brukwią czy marchewką. Warto unikać marynowania mięsa w winie, ponieważ intensywny aromat trunku może zdominować delikatny smak gęsiny.

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Szarpany hit listopada. Nowoczesne sposoby na gęsinę na świętego Marcina

Choć tradycyjna pieczona gęś nie ma sobie równych, coraz częściej pojawiają się nowe pomysły na wykorzystanie tego mięsa. Gęsina świetnie sprawdza się w pasztetach, pierogach czy nawet nowoczesnych daniach, takich jak ravioli czy szarpana gęsina do kanapek.

Gęsina ma ogromny potencjał. Można się tutaj zabawić – zachęca Aleksandra Tatka, autorka przepisów kulinarnych.

Podkreśla ona, że w ostatnim czasie szczególnie popularna staje się właśnie szarpana gęsina. Jak mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Anną Kropaczek, długo pieczone mięso, które po upieczeniu rozdrabnia się i podaje z różnymi dodatkami, może być przechowywane w lodówce przez kilka dni i wykorzystane jako dodatek do pieczywa, ziemniaków czy sałatek.