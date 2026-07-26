Ekspertka ostrzega przed lodowatym prysznicem w upał. Zrób inną rzecz przed snem

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Przewracasz się z boku na bok, a wysoka temperatura w sypialni nie pozwala Ci zmrużyć oka? Tropikalne noce potrafią skutecznie zrujnować nocny odpoczynek. Kiedy tradycyjne sposoby zawodzą, warto zrozumieć, jak upał blokuje naturalne procesy w naszym ciele. Fizjolog dr Daria Pracka wyjaśnia, dlaczego lodowaty prysznic to błąd i zdradza proste, sprawdzone triki, które natychmiast przyniosą ulgę Twojemu organizmowi i pozwolą Ci w końcu przespać całą noc.

Jak zadbać o dobry sen podczas upałów? Ekspertka radzi, jak przetrwać gorące noce

Jak zadbać o dobry sen podczas upałów? Ekspertka radzi, jak przetrwać gorące noce / Shutterstock

Dlaczego upał kradnie nasz sen? Wszystko przez jeden proces

Sen i termoregulacja są ze sobą ściśle powiązane. Wraz z nadejściem wieczoru organizm naturalnie rozpoczyna proces obniżania temperatury wewnętrznej. To właśnie dzięki temu łatwiej jest zasnąć i przejść przez kolejne fazy snu.

Mechanizmy, które rządzą naszym ciałem, są tak zaprogramowane, że dopóki nie spadnie temperatura jego wnętrza, trudniej nam zasnąć – podkreśla fizjolog dr Daria Pracka.

Ten kontrolowany proces odbywa się poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze, dzięki czemu krew przepływa bliżej powierzchni ciała i pozwala na skuteczniejsze oddawanie ciepła do otoczenia. Jednak podczas upalnych nocy ta naturalna strategia jest mocno utrudniona. Gdy różnica temperatur między ciałem a powietrzem jest niewielka, organizmowi trudniej pozbyć się nadmiaru ciepła, co często prowadzi do problemów z zasypianiem i częstszych wybudzeń w nocy.

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Wysoka temperatura w sypialni sprawia, że organizm zamiast przechodzić w tryb regeneracji, musi intensywnie pracować nad swoim schłodzeniem. Jeśli budzimy się w nocy z powodu gorąca, warto zareagować na sygnały wysyłane przez ciało.

Jeśli budzimy się w upale, to jest to sygnał z ciała, że coś trzeba zmienić w otoczeniu: napić się wody, odkryć się, uruchomić wentylator albo łagodnie schłodzić skórę – przypomina dr Pracka.

Ciężka kolacja i drink na ochłodę. Dlaczego to najgorszy wybór?

Na jakość snu wpływa także to, co robimy tuż przed położeniem się do łóżka. Ciężka, wysokokaloryczna kolacja może znacząco utrudnić zasypianie. Trawienie wymaga intensywnej pracy układu pokarmowego, co wiąże się z produkcją dodatkowego ciepła. Zamiast wspierać proces naturalnego wyciszania organizmu, zmuszamy go do wzmożonej aktywności metabolicznej, co podczas upałów jest wyjątkowo niekorzystne.

Podobnie działa alkohol. Choć początkowo może wywoływać senność, w rzeczywistości pogarsza jakość snu, przyczynia się do wybudzeń, odwadnia i zaburza naturalny przebieg faz snu. Wysokie temperatury dodatkowo nasilają te negatywne efekty.

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Lodowata woda to pułapka. Wybierz bezpieczną alternatywę

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę komfortu snu podczas upałów jest schłodzenie ciała przed snem. Warto jednak pamiętać, by nie wybierać lodowatej wody. Gwałtowne schłodzenie może być dla organizmu dodatkowym stresem i wywołać skurcz naczyń krwionośnych w skórze, co utrudnia oddawanie ciepła.

Bezpieczniej i łagodniej działa zwykle letni prysznic lub kąpiel, które przynoszą ulgę, ale nie wywołują szoku termicznego – radzi ekspertka.

Wentylator to nie wszystko. Jak stworzyć idealny przewiew?

Wentylatory, choć nie obniżają rzeczywistej temperatury powietrza, mogą poprawić warunki do snu. Ruch powietrza ułatwia parowanie potu ze skóry, co jest jednym z najważniejszych mechanizmów chłodzenia organizmu. Dobrze sprawdza się także przewiewna pościel, lekkie ubranie do snu oraz odsłonięcie tych części ciała, przez które łatwo oddajemy ciepło.

Niezbędnik na nocnym stoliku. Jak skutecznie nawodnić organizm?

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Podczas upalnych nocy warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej postawić przy łóżku wodę mineralną w temperaturze pokojowej lub lekko chłodną i regularnie uzupełniać płyny, zwłaszcza jeśli w nocy się pocimy.

Dodatkowo ulgę mogą przynieść chłodne, wilgotne okłady.

Dlaczego sen w upał jest tak trudny?

Sen w czasie upałów staje się wyzwaniem, ponieważ organizm nie może swobodnie realizować swojego naturalnego planu nocnej regeneracji. Zamiast spokojnego odpoczynku, ciało musi nieustannie walczyć o utrzymanie równowagi termicznej. Przerywany, niespokojny sen to efekt tej ciągłej pracy nad chłodzeniem, która uniemożliwia pełne wyciszenie i odpoczynek.