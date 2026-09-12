Dolecisz tam w 53 sekundy. To najkrótszy lot pasażerski na świecie

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Zanim zdążysz wygodnie rozsiąść się w fotelu, pilot już podchodzi do lądowania. Brzmi jak żart? Nic bardziej mylnego. Najkrótszy regularny lot pasażerski świata trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a samolot ledwo wznosi się nad ziemię. Choć dystans między szkockimi wyspami Westray i Papa Westray wynosi tylko 2,7 kilometra, dla mieszkańców to jedyne okno na świat. Sprawdź, dlaczego ta niezwykła podróż trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa i dlaczego samolot wygrał tu z transportem morskim.

53 sekundy w powietrzu. Rekord, który trudno pobić

Najkrótszy lot na świecie, obsługiwany przez szkockie linie lotnicze Loganair, łączy wyspy Westray i Papa Westray, które oddziela zaledwie 2,7 kilometra zimnych wód Morza Północnego. Oficjalnie czas podróży wynosi 90 sekund, jednak przy sprzyjających warunkach samolot pokonuje trasę nawet w 53 sekundy. Księga Rekordów Guinnessa uznaje to połączenie za najkrótszy regularny lot komercyjny na świecie od końca lat 60. XX wieku.

Choć dystans wydaje się symboliczny, lot jest ważnym elementem codziennego życia mieszkańców tych wysp. Westray, większa z nich, liczy około 600 mieszkańców, podczas gdy na Papa Westray mieszka mniej niż 100 osób. Dla wielu z nich to połączenie lotnicze stanowi nie tylko wygodę, ale wręcz konieczność – umożliwia szybki dostęp do pracy, opieki medycznej i innych usług.

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Dlaczego nie prom? Kapryśna pogoda i podniebny minibus

Wielu może zadawać sobie pytanie: dlaczego nie wybudowano mostu lub nie korzysta się z promu? Odpowiedź tkwi w specyfice lokalnych warunków pogodowych. Szkocka pogoda bywa wyjątkowo kapryśna – silne wiatry, częste mgły i gwałtowne zmiany aury sprawiają, że transport morski jest często niemożliwy lub niebezpieczny. W takich okolicznościach samolot okazuje się najbardziej niezawodnym i ekonomicznym środkiem transportu, zapewniającym regularność kursów nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Do obsługi tej trasy wykorzystywany jest niewielki, ośmiomiejscowy samolot Britten-Norman BN-2 Islander. Ta brytyjska konstrukcja została specjalnie zaprojektowana do obsługi krótkich, lokalnych połączeń między wyspami. Na pokładzie nie znajdziemy luksusów – nie ma tu stewardes ani nawet oddzielnego kokpitu. Fotele pilotów znajdują się tuż przed pierwszym rzędem pasażerów, a cała kabina przypomina raczej minibus niż typowy samolot pasażerski.

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Brak stewardes i zapięte pasy. Jak wygląda minuta na pokładzie?

Podróż zaczyna się na jednym z dwóch trawiastych pasów startowych. Pasażerowie muszą pojawić się na lotnisku przynajmniej 20 minut przed odlotem, a do dyspozycji mają 15 kilogramów bagażu. Po szybkim instruktarzu, który bywa krótszy niż sama podróż, wszyscy zajmują miejsca i zapinają pasy – przez całą minutę lotu pasy pozostają zapięte.

Samolot ledwo osiąga wysokość 200 metrów nad poziomem morza, zanim zaczyna się zniżać do lądowania. Nie ma mowy o serwisie pokładowym czy napojach – nie ma na to czasu. Zamiast tego pasażerowie mogą przez okno podziwiać surowe piękno szkockiego wybrzeża i rozległe widoki na Morze Północne. Cała podróż, łącznie z kołowaniem, trwa około dwóch minut.