Coś więcej niż letni przysmak. Naukowcy nie mają wątpliwości

RMF24

Arbuz to znacznie więcej niż tylko słodka przekąska idealna na letnie upały. Badania naukowe sugerują, że ten owoc to prawdziwa bomba witaminowa, która niezwykle korzystnie wpływa na organizm. Regularne jedzenie arbuza może wspomóc ochronę serca i naczyń krwionośnych, a także opóźniać procesy starzenia.

Wpływ arbuza na serce i naczynia krwionośne

Jak wynika z publikacji w czasopiśmie naukowym „Nutrients”, ten soczysty owoc kryje ogromny potencjał. Sięgając po niego regularnie, można wzbogacić dietę w witaminy i przeciwutleniacze, jednocześnie ograniczając tłuszcze nasycone. Badaczy zainteresował szczególnie czerwony arbuz, będący świetnym źródłem likopenu. Ten silny przeciwutleniacz nadaje barwę i zwalcza stres oksydacyjny, co może zmniejszać ryzyko raka, demencji i przedwczesnego starzenia.

Dr Jack Losso z Uniwersytetu Stanowego Luizjany zaznacza:

Arbuz jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, witaminy C i likopenu – wszystkie te składniki mogą pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny i odgrywać rolę w zapobieganiu chorobom serca.

Grillowany arbuz i brzoskwinie obok kiełbasy i karkówki? Foxx w RMF FM zdradza patenty na majówkę Grill to nie tylko kiełbasa i karkówka. Coraz częściej na ruszt trafiają owoce i jak przekonuje internetowy twórca kulinarny Foxx, to właśnie one mogą być największym hitem majówki. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Weryńskim zdradza…

Badania na Uniwersytecie Stanowym Luizjany przyniosły ciekawe wnioski. Przez dwa tygodnie podawano sok z arbuza zdrowym młodym dorosłym. Zaobserwowano u nich poprawę funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz wpływ na zmienność rytmu serca. Efekty te występowały nawet podczas okresów hiperglikemii, często towarzyszącym cukrzycy.

Za ten stan odpowiadają kluczowe związki obecne w owocu: L-cytrulina oraz L-arginina. Wspierają produkcję tlenku azotu, ułatwiając rozszerzanie naczyń krwionośnych.

Podczas badania wykorzystano m.in. sok z arbuza/zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Niskokaloryczna bomba witaminowa na upalne dni

Arbuz to prawdziwa skarbnica cennych mikroskładników. Analizy danych z National Health and Nutrition Examination Survey wskazują, że regularnie sięgając po ten owoc, wprowadzamy do diety nie tylko solidną porcję błonnika, magnezu i potasu, ale również kluczowe witaminy. Jedzenie arbuza to świetny sposób na naturalną suplementację witamin C i A oraz wspomnianego wcześniej likopenu.

Jedzenie i nawodnienie. Dzięki tym produktom przetrwasz upał Gdy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza – picie wody, to wręcz obowiązek. Bardzo często w takim upale nie mamy ochoty jeść – wtedy warto połączyć potrzebę odżywienia organizmu z jego schłodzeniem i uzupełnianiem płynów.

Także osoby kontrolujące wagę mogą śmiało sięgać po arbuza. 100 gramów tego owocu dostarcza około 30-40 kcal. Jednocześnie porcja odpowiadająca objętości dwóch filiżanek dostarcza aż 25 procent dziennej dawki witaminy C oraz około 8 procent zapotrzebowania na witaminę B6. Sprawia to, że arbuz jest doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka zdrowych przekąsek.

Latem nie można zapominać o jego kluczowym działaniu – nawadnianiu organizmu. Aż 92 procent masy tego owocu stanowi bowiem woda. Dzięki temu arbuz doskonale gasi pragnienie w upalne dni oraz pomaga zregenerować siły.