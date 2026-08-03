Coś więcej niż letni przysmak. Naukowcy nie mają wątpliwości

Wpływ arbuza na serce i naczynia krwionośne
Jak wynika z publikacji w czasopiśmie naukowym „Nutrients”, ten soczysty owoc kryje ogromny potencjał. Sięgając po niego regularnie, można wzbogacić dietę w witaminy i przeciwutleniacze, jednocześnie ograniczając tłuszcze nasycone. Badaczy zainteresował szczególnie czerwony arbuz, będący świetnym źródłem likopenu. Ten silny przeciwutleniacz nadaje barwę i zwalcza stres oksydacyjny, co może zmniejszać ryzyko raka, demencji i przedwczesnego starzenia.
Dr Jack Losso z Uniwersytetu Stanowego Luizjany zaznacza:
Arbuz jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, witaminy C i likopenu – wszystkie te składniki mogą pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny i odgrywać rolę w zapobieganiu chorobom serca.
Badania na Uniwersytecie Stanowym Luizjany przyniosły ciekawe wnioski. Przez dwa tygodnie podawano sok z arbuza zdrowym młodym dorosłym. Zaobserwowano u nich poprawę funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz wpływ na zmienność rytmu serca. Efekty te występowały nawet podczas okresów hiperglikemii, często towarzyszącym cukrzycy.
Za ten stan odpowiadają kluczowe związki obecne w owocu: L-cytrulina oraz L-arginina. Wspierają produkcję tlenku azotu, ułatwiając rozszerzanie naczyń krwionośnych.
Niskokaloryczna bomba witaminowa na upalne dni
Arbuz to prawdziwa skarbnica cennych mikroskładników. Analizy danych z National Health and Nutrition Examination Survey wskazują, że regularnie sięgając po ten owoc, wprowadzamy do diety nie tylko solidną porcję błonnika, magnezu i potasu, ale również kluczowe witaminy. Jedzenie arbuza to świetny sposób na naturalną suplementację witamin C i A oraz wspomnianego wcześniej likopenu.
Także osoby kontrolujące wagę mogą śmiało sięgać po arbuza. 100 gramów tego owocu dostarcza około 30-40 kcal. Jednocześnie porcja odpowiadająca objętości dwóch filiżanek dostarcza aż 25 procent dziennej dawki witaminy C oraz około 8 procent zapotrzebowania na witaminę B6. Sprawia to, że arbuz jest doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka zdrowych przekąsek.
Latem nie można zapominać o jego kluczowym działaniu – nawadnianiu organizmu. Aż 92 procent masy tego owocu stanowi bowiem woda. Dzięki temu arbuz doskonale gasi pragnienie w upalne dni oraz pomaga zregenerować siły.