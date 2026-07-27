Co twój ulubiony gatunek serialu mówi o twojej osobowości? Będziesz zaskoczony, gdy się dowiesz

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Wybór serialu, który dokonujemy po długim męczącym dniu, to wcale nie jest przypadek. Nawet jeśli to obecnie trendujące tytuły, to to, czy zagoszczą u nas na dłużej, również nie jest przypadkowe. Za pozornie błahą decyzją o włączeniu kolejnego odcinka kryminału, komedii czy telenoweli stoją nasze potrzeby emocjonalne, sposób radzenia sobie ze stresem i to, czego szukamy w relacjach z innymi ludźmi. Psychologowie od lat przyglądają się temu, co mówią o nas gusta rozrywkowe i wnioski bywają zaskakująco trafne.

Każda osoba ma taki gatunek filmów i seriali, do których wraca za każdym razem. Niezależnie od tego co się dzieje w naszym życiu, ile nowości wychodzi na rynek, co jest teraz popularne, zawsze podświadomie wybierzemy to, co zwykle. Jednym stale potrzebny jest dreszczyk emocji czy zagadka do rozwiązania, inni szukają ciepła, przewidywalności i poczucia, że świat ma jakiś porządek. Ta pozornie prosta preferencja jest w istocie wskazówką dotyczącą tego, jak funkcjonujemy na co dzień, czyli jak radzimy sobie z napięciem, czego nam brakuje w życiu czy jak budujemy relacje z innymi. Warto przyjrzeć się bliżej naszym wyborom i sprawdzić, co one naprawdę wyłaniają. To potrafi zaskoczyć nawet osoby przekonane, że doskonale się znają.

Umysł, który potrzebuje zagadki. Jacy są widzowie kryminałów i thrillerów?

Osoby regularnie sięgające po produkcje kryminalne, przepełnione tajemnicą, zwykle mają wysoką potrzebę poznawczą. Lubią, gdy mają coś do rozwiązania, jakieś zadanie, a wykonanie go przynosi największą satysfakcję. Badania nad odbiorem treści o takiej mrocznej i skomplikowanej tematyce wyraźnie wskazują, że fani tego gatunku nie są ani agresywni, ani bardziej lękliwi od reszty populacji. Co ciekawe, takie osoby mogą wykazywać większą tolerancję na niepewność i lepiej radzą sobie w konfrontacjach z trudnymi tematami i przeciwnościami losu.

Istnieje jeszcze jeden istotny mechanizm za tym, że ludzie chętnie wybierają kryminały. Ten gatunek bardzo często oferuje nam sprawiedliwość, której tak brakuje nam w rzeczywistości. Śledztwo zostaje domknięte, winny ponosi karę, a chaos ustępuje miejsca porządkowi. W efekcie oglądanie kryminałów to dla części osób forma emocjonalnej higieny. W szczególności dotyczy to osób, które żyją w poczuciu ciągłej niepewności np. zawodowej, rodzinnej, finansowej. Taki widz przez czterdzieści minut zanurza się w niepokoju, ale ostatecznie kończy z przekonaniem, że świat jednak da się uporządkować. To w prosty sposób wyjaśnia, dlaczego seriale o prawnikach i sądach cieszą się największą popularnością wśród osób o wymagającej pracy i wysokim poziomie codziennego stresu.

Potrzeba więzi i rytuału, czyli telenowele i sagi rodzinne

Telenowele, sagi i wszelkie inne wielogodzinne, ciągnące się miesiącami produkcje obyczajowe bardzo często są pomijane, wyśmiewane czy traktowane jako tytuły drugiej kategorii. Okazuje się, że ich fani mają takie cechy, z którymi każdy z nas chciałby się spotkać. Fani tych kategorii filmowych mają zwykle wyraźnie zaznaczone cechy związane z ugodowością i empatią. To często osoby wrażliwe na relacje międzyludzkie. Potrafią z największą dokładnością śledzić skomplikowane zależności między postaciami. Czerpią przyjemność z obserwowania przemian bohaterów, ich starzenia się, podejmowania trudnych decyzji, popełniania błędów. Taki widz, tak samo jak na ekranie, w rzeczywistości jest zorientowany na drugą osobę i jej uczucia, a nie na fabułę.

Doskonałym przykładem tytułu, który pasuje do tego mechanizmu, jest serial La promesa - pałac tajemnic. W tym serialu intryga rodzinna, tajemnice i napięcie klasowe splatają się w opowieść wymagającą od widza cierpliwości i uwagi. Fani takich produkcji cenią sobie rytuał w postaci stałej pory oglądania, znajomych twarzy, poczucia, że mają w ciągu dnia chociaż jeden przewidywalny, bezpieczny element.

W kontekście obyczajowych tasiemców mówi się również o relacjach parasocjalnych. Widz naprawdę przywiązuje się do bohaterów, a ich losy stają się dla niego emocjonalnie znaczące. Ich historie i życia stają się na tyle istotne, że takie osoby poza odcinkami regularnie czytają streszczenia, zapowiedzi i informacje o postaciach w internecie, na portalach takich jak np. Świat Seriali. To nie jest ucieczka od życia, ale sposób na jego oswojenie i przećwiczenie emocji, nie tylko tych trudnych, w “laboratoryjnych”, bezpiecznych warunkach.

Komedie, science fiction i fantasy. Wyobrażenia jako sposób na świat

Miłośnicy sitcomów i komedii zwykle cechują się wysoką ekstrawertyczności i mają dobrze rozwiniętą umiejętność regulowania nastroju za pomocą humoru. Dla takiego widza charakterystyczne jest wielokrotne powracanie do tych samych tytułów. Znane na pamięć odcinki nie nudzą ich, a uspokajają i przynoszą ukojenie w trudnych chwilach. Osoby wybierające te gatunki często potrzebują lekkości na ekranie, ale nie wynika to z tego, że błaho traktują życie. Zwykle ich prywatna strefa jest bardzo poważna, a komedia jest chwilą wytchnienia w tym wszystkim.

Z kolei fani fantasy i science fiction wypadają najlepiej, jeśli chodzi o otwartość na doświadczenia. Interesuje ich to, co mogłoby być, a nie to, co jest. To właśnie z tego powodu tak fascynujące są dla nich alternatywne ustroje, technologie i systemy wartości. Przeważnie ich umysły są analityczne, potrafią myśleć abstrakcyjnie i dobrze znoszą złożoność zadań. Są doskonałymi współpracownikami, a także partnerami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.