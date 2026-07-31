Cisi pożeracze prądu i potencjalne zagrożenie. Te urządzenia wyłącz przed wyjściem z domu

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Wystarczy chwila uwagi przed wyjściem z domu, aby uchronić budżet przed niepotrzebnymi wydatkami i uniknąć ryzyka pożaru. Choć wiele sprzętów codziennego użytku funkcjonuje w tle niemal niezauważalnie, zostawienie ich podłączonych do sieci podczas naszej nieobecności stwarza realne niebezpieczeństwo. Sprawdź, które wtyczki bezwzględnie warto usunąć z gniazdek.

Urządzenia grzewcze i stylizujące

Największe zagrożenie stwarzają te urządzenia, których podstawową funkcją jest generowanie wysokich temperatur. Żelazka, prostownice, lokówki czy przenośne grzejniki elektryczne regularnie pojawiają się w statystykach pożarowych. Chwila roztargnienia, uszkodzony przewód lub awaria automatycznego czujnika mogą doprowadzić do tragedii w zaledwie kilkanaście minut od naszego wyjścia.

Podobny poziom ryzyka generują drobne sprzęty kuchenne, takie jak tostery czy czajniki elektryczne. Zablokowany mechanizm opiekacza w połączeniu z nagromadzonymi okruchami może wywołać płomienie, z kolei w podstawkach czajników bywa przyczyną groźnych zwarć instalacji.

Ładowarki i listwy

Pozostawianie ładowarek do telefonów czy laptopów w gniazdach na stałe to powszechny nawyk. Tymczasem znajdujący się w nich transformator stale pobiera niewielką ilość energii i delikatnie się nagrzewa - nawet wtedy, gdy nie jest podłączony do żadnego urządzenia. W przypadku stosowania tanich zamienników pozbawionych odpowiednich certyfikatów, ryzyko przegrzania i stopienia obudowy rośnie.

Równie istotną kwestią są przedłużacze. Jeśli nie zostały wyposażone w fizyczny wyłącznik odcinający dopływ prądu, podpięte do nich odbiorniki cały czas znajdują się pod napięciem. Nagłe przepięcie w sieci energetycznej może bezpowrotnie uszkodzić delikatną elektronikę.

Tryb czuwania, czyli elektryczny wampir

Telewizory, dekodery, konsole do gier czy zestawy audio niezwykle rzadko są w pełni odłączane od zasilania. Większość osób pozostawia je w trybie czuwania, co sygnalizuje świecąca się dioda. Choć chwilowy pobór mocy wydaje się znikomy, w ujęciu rocznym przekłada się na zauważalną kwotę na rachunkach.

Co więcej, podczas gwałtownych burz lub awarii linii zasilających, urządzenia przebywające w trybie uśpienia są najbardziej narażone na awarię. Odłączenie ich od sieci przed dłuższym wyjazdem to najprostsza metoda na zabezpieczenie sprzętu i oszczędność pieniędzy.