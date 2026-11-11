Chleb świeży przez kilka dni? Wypróbuj ten trik

Jeśli wydaje się, że najprościej będzie włożyć chleb do lodówki – mamy złą wiadomość. Chociaż zimne powietrze wydaje się idealne do przechowywania żywności, w przypadku pieczywa dzieje się zupełnie odwrotnie. Specjaliści podkreślają, że niska temperatura przyspiesza proces starzenia pieczywa nawet 3-6 razy. Efekt? Bochenek robi się twardy, suchy, a jego smak i aromat ulatniają się już po jednym dniu.
Uwaga na plastik – chleb w woreczku nie ma szans
Niektórzy wkładają chleb do plastikowego woreczka, by dłużej zachował wilgotność. Niestety, taka „ochrona” działa na niekorzyść pieczywa. W szczelnym opakowaniu zbiera się wilgoć, a ta tworzy idealne warunki do rozwoju pleśni. Efekt? Chleb nie tylko szybciej się psuje, ale i może nabrać nieprzyjemnego zapachu.
Babcia zawsze miała rację – ściereczka wraca do łask
Najprostsza i najskuteczniejsza metoda to ta, którą z pewnością pamiętają nasze babcie. Owiń chleb w świeżą, bawełnianą lub lnianą ściereczkę. Takie naturalne materiały wchłaniają nadmiar wilgoci, jednocześnie pozwalając pieczywu „oddychać”. Dzięki temu chleb nie wysycha ani się nie „poci”, a jego chrupiąca skórka i puszysty środek pozostają długo świeże.
Dobrym rozwiązaniem są także bawełniane lub lniane woreczki i chlebaki z drewna czy metalu z otworami wentylacyjnymi. W takich warunkach bochenek może pozostać świeży nawet przez kilka dni.
Zamrażarka – ratunek dla zapominalskich
Jeżeli wiadomo, że nie zjesz całego bochenka od razu, podziel go na porcje, włóż do woreczka i zamroź. Tak przechowywany chleb może czekać na Ciebie nawet trzy miesiące. Po rozmrożeniu wystarczy go krótko podpiec i znów możesz cieszyć się smakiem świeżego pieczywa.