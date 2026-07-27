Chcesz zdrowo gotować? Najpierw sprawdź, czego nie wrzucać do airfryera

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Frytkownica na gorące powietrze to prawdziwy przebój w polskich kuchniach. Pozwala przygotować ulubione potrawy w zdrowszej wersji, bez użycia dużych ilości tłuszczu. Jednak nie wszystko, co jemy na co dzień, nadaje się do przyrządzania w tym urządzeniu. Sprawdź, które produkty mogą zaszkodzić twojemu airfryerowi, a nawet stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Frytkownica na gorące powietrze, znana szerzej jako airfryer, w ostatnich latach podbiła serca miłośników zdrowego gotowania. Dzięki niej można cieszyć się chrupiącymi frytkami, soczystym kurczakiem czy pieczonymi warzywami bez konieczności używania dużych ilości tłuszczu. To urządzenie, które pozwala zaoszczędzić czas i energię, a jednocześnie zadbać o linię. Jak się jednak okazuje, nie wszystko sprawdzi się w airfryerze.

Tłuste mięsa – ryzyko dymu i pożaru

Choć airfryer świetnie radzi sobie z drobiem czy chudym mięsem, tłuste kawałki, takie jak boczek, antrykot czy stek, mogą przysporzyć sporo problemów. Wysoka temperatura sprawia, że tłuszcz szybko się wytapia i spływa na dno urządzenia. W efekcie powstaje intensywny dym, który nie tylko psuje smak potrawy, ale może również uruchomić czujnik zadymienia, jeśli posiadamy go w domu.

W skrajnych przypadkach rozgrzany tłuszcz może doprowadzić nawet do pożaru. Jeśli nie chcesz rezygnować z ulubionych mięs, pamiętaj o stosowaniu specjalnych akcesoriów, takich jak pokrywki czy osłony przeciwpryskowe, które ograniczą ryzyko zabrudzenia i poprawią bezpieczeństwo.

Warzywa i owoce – nie wszystkie są stworzone do airfryera

Airfryer doskonale sprawdza się przy pieczeniu ziemniaków, batatów czy marchewki, ale nie każdy rodzaj warzyw i owoców nadaje się do tego urządzenia. Produkty o wysokiej zawartości wody, takie jak ogórki, arbuzy, szpinak czy jarmuż, podczas obróbki cieplnej tracą swoją strukturę. W efekcie zamieniają się w nieapetyczną papkę, która może zabrudzić wnętrze frytkownicy.

Dodatkowo lekkie liście mogą zostać porwane przez silny strumień powietrza i wpaść na element grzewczy, powodując przypalenie i wydzielanie nieprzyjemnego zapachu.

Pieczywo – uważaj na lekkie kromki

Wielu użytkowników airfryera próbuje przygotowywać w nim chrupiące tosty czy grzanki. Niestety, lekkie pieczywo, takie jak chleb tostowy lub cienko pokrojone kromki, mogą zostać zassane przez wentylator urządzenia. W najgorszym przypadku trafią prosto na rozgrzany element grzewczy, co grozi spalenizną, dymem, a nawet uszkodzeniem sprzętu. Jeśli chcesz przygotować pieczywo w airfryerze, wybieraj grubsze kromki i układaj je stabilnie, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Duże porcje mięsa – zagrożenie dla zdrowia

Airfryer doskonale sprawdza się przy przygotowywaniu małych porcji mięsa, ale pieczeń czy cały kurczak to już spore wyzwanie. Urządzenie może nie być w stanie równomiernie upiec dużych kawałków – z zewnątrz będą chrupiące, ale w środku mogą pozostać surowe.

To nie tylko kwestia smaku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Niedopieczone mięso niesie ryzyko zakażenia salmonellą lub innymi bakteriami. Jeśli zdecydujesz się na eksperymenty z dużymi porcjami, zawsze sprawdzaj temperaturę wewnątrz mięsa – powinna przekroczyć 75 stopni Celsjusza.

Popcorn – nie każda frytkownica sobie z nim poradzi

Niektóre modele airfryerów oferują specjalną funkcję do przygotowywania popcornu, ale nie wszystkie. Przed wrzuceniem ziaren kukurydzy do swojego urządzenia warto dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zbyt niska temperatura lub niewystarczająca moc mogą sprawić, że popcorn się nie „otworzy”, a wnętrze frytkownicy zostanie zabrudzone. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia sprzętu.

Serowe przekąski – wyzwanie dla czystości

Mozzarella, halloumi czy przekąski na bazie sera to prawdziwa gratka dla smakoszy, ale w airfryerze mogą sprawić sporo kłopotów. Wysoka temperatura powoduje, że ser szybko się topi i wypływa, tworząc trudne do usunięcia zabrudzenia. Tłuszcz pryskający na spiralę grzewczą to nie tylko problem estetyczny, ale także potencjalne źródło dymu i nieprzyjemnego zapachu.