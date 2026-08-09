Chcesz zamknąć kota w domu? Wyniki badań mocno cię zaskoczą

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Wypuszczanie kota na zewnątrz to dla wielu właścicieli źródło ciągłego stresu. Nowe badania z Nowej Zelandii całkowicie obalają jednak mit, że „kanapowiec” będzie nieszczęśliwy. Okazuje się, że niemal połowa kotów adaptuje się do nowych warunków natychmiast, a kluczem do sukcesu jest jedna rzecz.

Szokujące wyniki badań. Koty zmieniają nawyki w mgnieniu oka

Wyniki nowozelandzkiego badania objęły 87 właścicieli kotów, którzy zdecydowali się na zmianę stylu życia swoich pupili. Zaskakująco, aż 40 procent kotów dostosowało się do nowych domowych warunków „natychmiast”, a kolejne 8 procent potrzebowało zaledwie kilku dni. Dalsze 17 procent kotów zaaklimatyzowało się w ciągu kilku tygodni. Te liczby pokazują, że proces adaptacji jest często krótszy i mniej stresujący, niż przypuszczano.

Dr Julia Henning, główna autorka badania, podkreśla:

Wyniki podważają powszechne przekonanie, że koty nie potrafią przystosować się do życia w domu.

Ponad dwie trzecie właścicieli zwierząt uznało, że trzymanie kota w domu było „łatwiejsze niż się spodziewano”.

Dlaczego zamykamy koty w domach? Strach to tylko jeden z powodów

Motywacje, które skłaniają właścicieli kotów do rezygnacji z wypuszczania swoich pupili na zewnątrz, są różnorodne. Najczęściej jednak wskazywano troskę o bezpieczeństwo zwierząt. Właściciele obawiają się przede wszystkim ruchu drogowego, ataków innych zwierząt oraz możliwości zachorowania. Niektórzy chcą także ograniczyć negatywny wpływ swoich kotów na lokalną faunę, zwłaszcza dzikie ptaki.

Zmiana trybu życia kota ma też pozytywny wpływ na samopoczucie opiekunów. Jeden z uczestników badania przyznał, że po przejściu na tryb domowy czuje „mniejszy niepokój” o swojego kota w ciągu dnia.

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Młody czy starszy? Jeden czynnik decyduje o sukcesie adaptacji

Badanie wykazało, że wiek kota jest istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość adaptacji do życia w domu. Aż 75 procent kotów, które zostały przeniesione do życia domowego przed ukończeniem dwóch lat, dostosowało się w ciągu kilku dni. W przypadku starszych kotów (powyżej dwóch lat) odsetek ten wyniósł 39 procent.

Ciemna strona domowego życia, czyli z jakimi wyzwaniami musisz się mierzyć

Choć większość właścicieli wyrażała pozytywne opinie o zmianie trybu życia swoich pupili, badanie wskazało również na kilka wyzwań. Najczęściej wymieniano konieczność utrzymania kuwety, zapewnienia odpowiedniego wzbogacenia środowiska, kontrolowania masy ciała kota oraz dodatkowe koszty związane z jedzeniem i dostosowaniem mieszkania.

Pomimo tych trudności, ponad trzy czwarte ankietowanych właścicieli zadeklarowało, że w przyszłości również zdecyduje się na trzymanie kotów wyłącznie w domu.

