Buty sprzed wieku i bilet za 6 pensów. Skarby pod podłogą Pałacu Buckingham

Pamiątki po dawnej służbie podłogą pałacu
Podczas trwającego remontu Pałacu Buckingham natrafiono na pamiątki po ludziach, którzy przez dekady tworzyli codzienność siedziby brytyjskiej monarchii. Wśród najbardziej intrygujących znalezisk są m.in. para zużytych, nabijanych gwoździami butów oraz wycinek z gazety mający blisko 140 lat. Przedmioty te, pozostawione lub zagubione przez dawnych pracowników pałacu, przez dziesięciolecia spoczywały pod podłogami, w ścianach i zakamarkach budynku.
Bilet za 6 pensów i przedwojenne papierosy
Robotnicy prowadzący prace natknęli się na całą gamę codziennych przedmiotów. Wśród nich znalazły się m.in. bilet na partię wista – popularną niegdyś grę karcianą, organizowaną w pałacu 14 kwietnia 1949 roku. Ten niewielki dokument, warty 6 pensów, zachował się w kawałku cegły i pochodzi z czasów panowania króla Jerzego VI, dziadka obecnego monarchy Karola III.
Odkryto również kupony bukmacherskie, puste opakowanie po papierosach Silk Cut, szklaną butelkę wody „Schweppes Still Malvern English Spring Water” oraz artykuł z gazety opisujący napad na pociąg z 1963 roku.
Od zabawy na West Endzie po królewski jubileusz
Wśród odkrytych przedmiotów znalazł się także maszynopis z 1977 roku, szczegółowo opisujący harmonogram przyjęcia dyplomatycznego z okazji Srebrnego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Dokument ten ujawnia precyzyjną organizację wydarzenia, w tym rozmieszczenie gości oraz instrukcje dla obsługi.
Kolejnym cennym znaleziskiem są puste kupony loterii piłkarskiej Littlewoods z 1957 roku, fragment repertuaru teatrów West End z gazety The Standard z 1889 roku, a także fragmenty dekoracyjnych płytek ceramicznych Minton z połowy XIX wieku. Wśród skarbów znalazły się również cynowy kufel, drewniana skrzynka rozdzielcza oraz wyblakłe pudełko z sześcioma kartkami świątecznymi.
Wielki remont na finiszu
Renowacja Pałacu Buckingham obejmuje wymianę starzejących się kabli, rur ołowianych, instalacji elektrycznych i kotłów, które w wielu przypadkach nie były modernizowane od ponad 60 lat. Ma zakończyć się w marcu przyszłego roku.