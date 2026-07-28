Bocianów nie było tu od ponad 600 lat. Teraz wróciły

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Po ponad sześciuset latach nieobecności bociany białe znów pojawiły się w Derbyshire w środkowej Anglii. Trzy młode ptaki zostały wypuszczone na teren Willington Wetlands – odnowionego obszaru mokradeł, który ma stać się miejscem odbudowy populacji tego gatunku w regionie Midlands.

Moment wypuszczenia bocianów był dla przyrodników wyjątkowy – pisze brytyjski The Guardian. Ptaki ostrożnie opuściły transportowe skrzynie, rozłożyły skrzydła i zaczęły poznawać nowe otoczenie. Dla zespołu Derbyshire Wildlife Trust to ważny krok po latach pracy nad przywróceniem naturalnych warunków dla tego gatunku.

Bociany zniknęły z Derbyshire i okolic około XIV wieku, głównie z powodu utraty siedlisk oraz polowań. W ostatnich latach pojedyncze osobniki pojawiały się w regionie, ale nie pozostawały tam na tyle długo, by założyć gniazda.

To ogromnie ważny moment – podkreśliła Katie Last z Derbyshire Wildlife Trust. Celem projektu jest stworzenie stabilnej populacji bocianów, które w przyszłości będą mogły żyć na wolności i ponownie stać się częścią krajobrazu Midlands.

Bociany urodzone w ramach programu ochrony

Trzy młode ptaki przyszły na świat w specjalnym ośrodku hodowlanym Celtic Rewilding w Staffordshire, gdzie prowadzone są działania na rzecz odbudowy zagrożonych populacji. Po okresie przygotowania zostały przewiezione do Willington Wetlands, gdzie zamieszkały w specjalnie zaprojektowanej, bezpiecznej zagrodzie.

Nowy dom bocianów został zabezpieczony przed drapieżnikami – teren chroni między innymi ogrodzenie elektryczne, które ma powstrzymywać lisy i norki. Dodatkowe zabezpieczenia mają ograniczać ryzyko kontaktu z innymi ptakami i chronić młode bociany przed zagrożeniami, takimi jak ptasia grypa. W kolejnych etapach programu ptaki mają być stopniowo wypuszczane na większy obszar rezerwatu.

Bociany mają przyciągnąć kolejne ptaki

Trzy młode osobniki – samiec, samica i ptak o jeszcze nieustalonej płci – mają działać jako tak zwana „magnetyczna grupa”. Przyrodnicy liczą, że ich obecność zachęci dzikie bociany migrujące między Afryką a Europą do zatrzymywania się w dolinie rzeki Trent i zakładania gniazd.

Eksperci przypominają, że bociany chętniej osiedlają się w miejscach, gdzie widzą inne ptaki tego samego gatunku. Dlatego w rezerwacie powstaną także specjalne platformy, które mają ułatwić budowanie gniazd.

Od żwirowni do przyrodniczego azylu

Willington Wetlands to 40-hektarowy teren, który wcześniej zajmowały żwirownie. Dzięki wieloletniej rekultywacji powstały tam mokre łąki, zbiorniki wodne i trzcinowiska – idealne środowisko dla bocianów.

Rezerwat jest także domem dla bobrów, które wróciły na ten obszar po ponad 800 latach. Ich obecność pomogła stworzyć bardziej naturalny i dynamiczny ekosystem mokradeł.

Projekt wart 309 tysięcy funtów ma jednak służyć nie tylko bocianom. Przyrodnicy podkreślają, że odbudowa siedlisk korzystnie wpłynie na wiele innych gatunków i pomoże ludziom na nowo zbliżyć się do natury.

Bociany od wieków są symbolem wiosny, odrodzenia i nowego życia w europejskiej kulturze. Zdaniem ekologów ich powrót do Derbyshire może stać się symbolem szerszej odbudowy dzikiej przyrody – od mokradeł po całe korytarze migracyjne w regionie.