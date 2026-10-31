900 zł za kilka kęsów. To najdroższa kanapka na świecie

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Kanapka – potrawa, która wydaje się być symbolem prostoty i codzienności. Dla wielu z nas to szybka przekąska, która poprawia humor w biegu. Okazuje się jednak, że na świecie można znaleźć kanapki, które swoją ceną przyprawiają o zawrót głowy nawet największych smakoszy. To najdroższa kanapka świata, która ustanawia nowe standardy luksusu na talerzu.

Za przygotowanie najdroższej kanapki świata odpowiada nowojorska restauracja Serendipity 3. To właśnie tam stworzono „Quintessential Grilled Cheese Sandwich” – arcydzieło kulinarne warte aż... 214 dolarów, czyli ponad 900 złotych. Co sprawia, że zwykła kanapka kosztuje tyle, co kilkudniowy pobyt w dobrym hotelu?

Złoto, trufle i... luksus. Co się kryje w najdroższej kanapce?

Sekret tkwi w składnikach. Biały chleb, z którego przygotowuje się kanapkę, to nie zwykły wypiek – pochodzi z piekarni, gdzie do ciasta dodaje się jadalne złoto 24-karatowe oraz kultowego francuskiego szampana Dom Perignon.

Ser, który ląduje pomiędzy kawałkami złocistego pieczywa, to „caciocavallo podolico” – wyjątkowy, włoski ser dojrzewający przez 10 lat, produkowany z mleka niezwykle rzadkiej rasy krów.

Do najdroższej kanapki świata serwowany jest domowy sos pomidorowy, przygotowany z pomidorów San Marzano, które rosną pod wulkanem Wezuwiusz.

Dopełnieniem całości jest masło truflowe oraz odrobina listków złota na wierzchu, które nadaje całości niepowtarzalny wygląd.

Luksusowa kanapka tylko na specjalne zamówienie

Chcąc skosztować tego kulinarnego dzieła, trzeba przygotować się nie tylko na wydatek, ale również na... oczekiwanie.

Kanapkę można zjeść wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu – kuchnia potrzebuje 48 godzin, aby sprowadzić wszystkie składniki i przygotować danie na najwyższym poziomie.