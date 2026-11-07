72 tysiące ton diamentów w ścianach domów. To jedyne takie miejsce na świecie

RMF24

Niemieckie Nördlingen to jedyne miejsce na świecie, gdzie niemal wszystkie budynki wzniesiono z kamienia naszpikowanego milionami drobnych diamentów. Choć przez stulecia ludzie wierzyli, że żyją w kraterze wulkanu, prawda okazała się o wiele bardziej fascynująca. Odkrycie naukowców przyciągnęło tu nawet astronautów z misji Apollo.

Kosmiczna katastrofa, która zmieniła wszystko

Nördlingen leży w centrum krateru o średnicy 26 kilometrów. To efekt uderzenia ogromnej asteroidy, która 15 milionów lat temu zderzyła się z powierzchnią Ziemi z prędkością około 25 kilometrów na sekundę. Siła tego zderzenia była tak ogromna, że skały poddane zostały ekstremalnemu ciśnieniu i temperaturze. W ich wnętrzu, z mikroskopijnych pęcherzyków węgla, powstały miliony maleńkich diamentów, z których żaden nie przekracza 0,2 milimetra szerokości.

Powstała w wyniku tego procesu skała, znana jako suewit, stała się podstawowym materiałem budowlanym Nördlingen. Przez wieki mieszkańcy nie zdawali sobie sprawy z jej niezwykłego bogactwa – diamenty, choć liczne, były zbyt małe, by je wykorzystać czy nawet zauważyć gołym okiem.

AI złamała napoleoński szyfr sprzed 217 lat. Wystarczyło sześć godzin Sztuczna inteligencja odczytała tajny list wojskowy z czasów wojen napoleońskich, który przez ponad dwa wieki pozostawał nieuchwytny dla historyków i kryptologów. Zaawansowany model AI potrzebował zaledwie sześciu godzin, aby złamać skomplikowany…

72 tysiące ton skarbów w ścianach domów

Wystarczy wejść do jednej z zabytkowych budowli, by przekonać się o niezwykłości tego miejsca. Kamienne schody gotyckiej wieży kościoła św. Jerzego lśnią w promieniach słońca, rzucając na mury nieoczekiwane rozbłyski światła. To właśnie w suewicie, z którego wzniesiono wieżę, ukryte są miliony drobnych diamentów. Gdyby były większe, wieża zapewne nie przetrwałaby do dziś – zostałaby dawno rozebrana przez poszukiwaczy skarbów.

Kamienice średniowiecznego miasta Nördlingen w Niemczech / Shutterstock

Według szacunków geologów, w murach i budynkach Nördlingen znajduje się około 72 tysięcy ton diamentów. To niespotykane nigdzie indziej na świecie stężenie tych drogocennych kamieni. Choć suewit można znaleźć także w innych miejscach, nigdzie nie wykorzystano go na taką skalę do budowy miasta.

Wielka pomyłka mieszkańców. Przez wieki wierzyli w wulkan

Przez setki lat mieszkańcy Nördlingen byli przekonani, że ich miasto powstało w kraterze wygasłego wulkanu. Dopiero w latach 60. XX wieku amerykańscy geolodzy – Eugene Shoemaker i Edward Chao – postanowili zweryfikować tę teorię. Po dokładnych badaniach krajobrazu doszli do wniosku, że krater nie jest pochodzenia wulkanicznego, lecz powstał w wyniku uderzenia asteroidy.

Żyją w najpiękniejszej wiosce świata. Mają już dość i pakują walizki Bibury od lat wygrywa rankingi na najpiękniejszą wioskę świata, a jej zabytkowe domki trafiły nawet na strony brytyjskich paszportów i były scenerią do hollywoodzkich filmów. Dla mieszkańców ten bajkowy raj zamienił się jednak w turystyczne piekło.…

Przełomowe odkrycie zmieniło nie tylko podręczniki, ale i postrzeganie miasta przez jego mieszkańców. Okazało się, że codziennie chodzą po ulicach i mieszkają w domach, których fundamenty skrywają bezcenne skarby powstałe w wyniku kosmicznej katastrofy.

Dziś Nördlingen przyciąga nie tylko turystów, ale także naukowców z całego świata. W miejscowym muzeum RiesKrater, mieszczącym się w zabytkowej stodole z XVI wieku, można zobaczyć meteoryty, fragmenty suewitu oraz pamiątki z misji Apollo. To właśnie tutaj, przed wyprawami na Księżyc, trenowali astronauci Apollo 14 i Apollo 16, ucząc się rozpoznawać skały podobne do tych, które mieli napotkać na Srebrnym Globie.

Geolodzy i badacze z NASA oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej regularnie odwiedzają Nördlingen, by zagłębiać się w jego niezwykłą przeszłość i badać skutki uderzenia asteroidy.

Źródło: BBC