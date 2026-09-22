220 portów w 371 dni. Najdłuższy rejs świata już wystartował

RMF24

1 września 2026 roku z Rzymu wyruszył najdłuższy rejs świata. Luksusowy statek Regatta zabrał pasażerów w 371-dniową podróż dookoła globu, odwiedzając ponad 220 portów na sześciu kontynentach. To wyprawa, która nie ma sobie równych – zarówno pod względem skali, jak i ceny.

Wielomiesięczna wyprawa na pokładzie Regatty to propozycja dla tych, którzy marzą o prawdziwej przygodzie i są gotowi wydać fortunę na niezapomniane przeżycia. Rejs organizowany przez Explorations by Norwegian we współpracy z My Cruises rozpoczął się 1 września 2026 roku w Rzymie i potrwa aż 371 dni. Choć podróż reklamowana jest jako najdłuższy rejs świata, nie wszyscy pasażerowie muszą spędzić na statku ponad rok – dostępne są również krótsze odcinki trasy.

Trasa przez sześć kontynentów

Pełna trasa rejsu obejmuje ponad 220 portów w 62 krajach na sześciu kontynentach.

Statek zawinie m.in. do Neapolu, Barcelony, na Santorini i Maltę, a następnie odwiedzi Maroko, Wyspy Zielonego Przylądka, Kapsztad czy Zanzibar. W Azji pasażerowie będą mogli zobaczyć Malezję, Wietnam, Japonię, południowokoreańską wyspę Czedżu, Kolombo i Malé. Kolejne etapy obejmują Australię, Nową Zelandię, Alaskę, przepłynięcie przez Kanał Panamski oraz wizytę w Amazonii.

Luksusowy dom na wodzie

Regatta to nie tylko środek transportu, ale także pływający hotel, który przez ponad rok staje się domem dla około 670 pasażerów. Na pokładzie znajduje się 348 kabin i apartamentów, a do dyspozycji podróżnych są m.in. basen z wodą morską, spa, salon, biblioteka, dwie restauracje specjalistyczne, bary oraz pralnia. Takie zaplecze pozwala wygodnie spędzić długie tygodnie pomiędzy kolejnymi portami.

Cena, która robi wrażenie

Pełna podróż dookoła świata to wydatek, na który mogą pozwolić sobie nieliczni. Ceny zakwaterowania na całej trasie zaczynały się od około 71,5 tys. dolarów, a najdroższe opcje sięgały nawet około 180 tys. dolarów, czyli ponad 670 tysięcy złotych. Dla tych, którzy nie chcą spędzić na morzu całego roku, przygotowano krótsze odcinki – najkrótsze trwają około ośmiu dni.

Coraz większe zainteresowanie długimi rejsami

Regatta nie jest pierwszym statkiem oferującym wielomiesięczną podróż dookoła świata. Wcześniej dużym zainteresowaniem cieszył się Ultimate World Cruise organizowany przez Royal Caribbean, podczas którego statek Serenade of the Seas w ciągu 274 nocy odwiedził 160 miejsc.

Explorations by Norwegian już zapowiada kolejną długą wyprawę – w lutym 2027 roku z Australii wyruszy rejs trwający 367 dni. Rezerwacje są już otwarte.