Ukryte znaki ostrzegawcze wysokiego poziomu cholesterolu. Jeden widoczny w oku

Brytyjska Fundacja Kardiologiczna (British Heart Foundation) u osób z rodzinną hipercholesterolemią jednym z pierwszych objawów jest zapalenie ścięgna, które pojawia się, gdy nagromadzenie cholesterolu powoduje obrzęk niektórych części ciała, w tym ścięgna Achillesa z tyłu kostki.
Może również tworzyć żółtawe guzki lub grudki w ścięgnie lub wokół niego. Te guzki, znane jako ksantoma, mają zazwyczaj żółtawy kolor.
Żółtaki ścięgien mogą również pojawić się na kostkach dłoni i kolan. Chociaż główną przyczyną tych żółtych zmian jest wysoki poziom cholesterolu, mogą one również wskazywać na inne schorzenia.
Małe żółte zmiany mogą również pojawić się w wewnętrznym kąciku oka.
Łuk rogówki może również wpływać na wzrok, powodując bladą, białą obwódkę wokół tęczówki, kolorowej części oka, choć czasami pojawia się w wyniku naturalnego procesu starzenia.
Komu zagraża wysoki cholesterol?
Jeśli podejrzewasz u siebie wysoki poziom cholesterolu, najlepiej zgłoś się do lekarza rodzinnego na badanie. To jedyny sposób na potwierdzenie, że cierpisz na tę chorobę, zanim doprowadzi ona do stanów zagrażających życiu.
Osoby z rodzinną hipercholesterolemią mogą mieć bardzo wysoki poziom cholesterolu, nawet jeśli nie mają czynników ryzyka, takich jak niewłaściwa dieta czy siedzący tryb życia. Dzieje się tak z powodu wadliwych genów, które wpływają na sposób, w jaki organizm przetwarza cholesterol.
Nie ma jednego „lekarstwa” na wysoki cholesterol, ale dostępne są kombinacje metod leczenia, które pozwalają łatwo kontrolować ten stan.