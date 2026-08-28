Ukryte znaki ostrzegawcze wysokiego poziomu cholesterolu. Jeden widoczny w oku

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Nazywany jest „cichym zabójcą”, gdyż przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Wysoki poziom cholesterolu powoduje zwężenie tętnic w organizmie, co z kolei przyczynia się do powstawania zakrzepów, a w konsekwencji może doprowadzić do zawału serca czy udaru mózgu. U niektórych osób – zwłaszcza z hipercholesterolemią rodzinną - nagromadzenie cholesterolu może być widoczne m.in. na skórze.

Brytyjska Fundacja Kardiologiczna (British Heart Foundation) u osób z rodzinną hipercholesterolemią jednym z pierwszych objawów jest zapalenie ścięgna, które pojawia się, gdy nagromadzenie cholesterolu powoduje obrzęk niektórych części ciała, w tym ścięgna Achillesa z tyłu kostki.

Może również tworzyć żółtawe guzki lub grudki w ścięgnie lub wokół niego. Te guzki, znane jako ksantoma, mają zazwyczaj żółtawy kolor.

Żółtaki ścięgien mogą również pojawić się na kostkach dłoni i kolan. Chociaż główną przyczyną tych żółtych zmian jest wysoki poziom cholesterolu, mogą one również wskazywać na inne schorzenia.

Małe żółte zmiany mogą również pojawić się w wewnętrznym kąciku oka.

Łuk rogówki może również wpływać na wzrok, powodując bladą, białą obwódkę wokół tęczówki, kolorowej części oka, choć czasami pojawia się w wyniku naturalnego procesu starzenia.

Komu zagraża wysoki cholesterol?

Jeśli podejrzewasz u siebie wysoki poziom cholesterolu, najlepiej zgłoś się do lekarza rodzinnego na badanie. To jedyny sposób na potwierdzenie, że cierpisz na tę chorobę, zanim doprowadzi ona do stanów zagrażających życiu.

Osoby z rodzinną hipercholesterolemią mogą mieć bardzo wysoki poziom cholesterolu, nawet jeśli nie mają czynników ryzyka, takich jak niewłaściwa dieta czy siedzący tryb życia. Dzieje się tak z powodu wadliwych genów, które wpływają na sposób, w jaki organizm przetwarza cholesterol.

Nie ma jednego „lekarstwa” na wysoki cholesterol, ale dostępne są kombinacje metod leczenia, które pozwalają łatwo kontrolować ten stan.