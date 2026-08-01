Piątka z misją. Staruje I Bieg Medyka

4 października w krakowskim Parku Lotników Polskich odbędzie się Bieg Medyka 2026. Wydarzenie łączy promocję zdrowego stylu życia z realnym wsparciem działań medycznych i humanitarnych.
Na uczestników czeka atestowana trasa o długości 5 km, otwarta zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną.
Bieg, który daje więcej niż wynik
Bieganie pozostaje jedną z najprostszych i najlepiej przebadanych form aktywności fizycznej, korzystnie wpływając na układ sercowo-naczyniowy, zdrowie psychiczne oraz ogólną jakość życia
Bieg organizowany jest przez Fundację Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika oraz AZS AWF Kraków.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na realizację projektów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez fundację, która szkoli personel medyczny w krajach Afryki Wschodniej, a lokalnie prowadzi m.in. szpital polowy dla osób w kryzysie bezdomności oraz wizyty diagnostyczne w domach dziecka i domach seniora.
Ambasadorzy biegu
Jedną z ambasadorek tegorocznej edycji została Paulina „Ruda” Gaj – trenerka i członkini zarządu Krakowskiej Akademii Lekkoatletyki. Od lat pracuje z młodymi sportowcami, promując aktywność fizyczną, wytrwałość i zdrowy styl życia.
Jej zaangażowanie w Bieg Medyka podkreśla znaczenie regularnego ruchu jako jednego z fundamentów profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera ideę łączenia sportu z pomocą potrzebującym.
Rejestracja i informacje: www.biegmedyka.pl