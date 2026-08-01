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Piątka z misją. Staruje I Bieg Medyka

Opracowanie: Publikacja: Sobota, 1 sierpnia (08:29)

Pobiegną razem dla zdrowia i pomocy medycznej. 4 października w Krakowie wystartuje I Bieg Medyka. Trasa liczy 5 kilometrów. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę regularnego ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja „Twoje Zdrowie w RMF FM”.

Piątka z misją. Staruje I Bieg Medyka
Bieg Medyka to 5 kilometrów dobrej energii, ruchu i wspólnego działania dla ważnej sprawy /Shutterstock
  • 4 października w Krakowie odbędzie się I Bieg Medyka na 5-kilometrowej trasie w Parku Lotników Polskich, mający na celu promocję zdrowego stylu życia i wsparcie działań medycznych oraz humanitarnych.
  • Dochód z biegu zostanie przeznaczony na projekty Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej, wspierającej m.in. szkolenia personelu medycznego w Afryce Wschodniej oraz lokalne inicjatywy, takie jak szpital polowy dla osób bezdomnych.
  • Ambasadorką wydarzenia jest Paulina „Ruda” Gaj, trenerka i działaczka sportowa, która podkreśla rolę regularnej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej i łączeniu sportu z pomocą potrzebującym.
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4 października w krakowskim Parku Lotników Polskich odbędzie się Bieg Medyka 2026. Wydarzenie łączy promocję zdrowego stylu życia z realnym wsparciem działań medycznych i humanitarnych. 

Na uczestników czeka atestowana trasa o długości 5 km, otwarta zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

Bieg, który daje więcej niż wynik

Bieganie pozostaje jedną z najprostszych i najlepiej przebadanych form aktywności fizycznej, korzystnie wpływając na układ sercowo-naczyniowy, zdrowie psychiczne oraz ogólną jakość życia

Bieg organizowany jest przez Fundację Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika oraz AZS AWF Kraków. 

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na realizację projektów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez fundację, która szkoli personel medyczny w krajach Afryki Wschodniej, a lokalnie prowadzi m.in. szpital polowy dla osób w kryzysie bezdomności oraz wizyty diagnostyczne w domach dziecka i domach seniora.

Ambasadorzy biegu

Jedną z ambasadorek tegorocznej edycji została Paulina „Ruda” Gaj – trenerka i członkini zarządu Krakowskiej Akademii Lekkoatletyki. Od lat pracuje z młodymi sportowcami, promując aktywność fizyczną, wytrwałość i zdrowy styl życia. 

Jej zaangażowanie w Bieg Medyka podkreśla znaczenie regularnego ruchu jako jednego z fundamentów profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera ideę łączenia sportu z pomocą potrzebującym.

Rejestracja i informacje: www.biegmedyka.pl

 

 

Źródło: Materiały prasowe

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