Wrzesień bezpieczny dla alergików? Uczulenie mylone z przeziębieniem

RMF24

Kichanie i kaszel wpisane są w kalendarz o tej porze roku. Najczęściej jednak uważamy, że to rozpoczynający się sezon infekcyjny już daje się we znaki. Alergia? Kojarzy się przecież z wiosną i przyrodą budzącą się do życia. A jesień? To czas na wirusy, a nie na alergie. Czy na pewno?

Jesień nie jest wolna od alergenów. Choć we wrześniu i październiku jesteśmy nastawieni raczej na przeziębienie i infekcję – to nie tylko choroby mogą powodować katar czy kaszel.

Kichanie, osłabienie, łzawienie oczu czy drapanie w gardle – to objawy, które mogą towarzyszyć także sezonowej alergii.

Jesienne powietrze nie jest wolne od pyłków – zwłaszcza pochodzących od chwastów, takich jak ambrozja. Choć roślina daje się we znaki już w sierpniu – to teraz stężenie pyłków też jest wysokie. Kolejna jest bylica, która często pojawia się w sadach, ogrodach, na poboczach i w okolicach rzek. Choć występuje niemal wszędzie to na szczęście jej pyłki nie utrzymują się teraz na wysokim poziomie. Następne alergeny to:

pokrzywa,

babka,

szczaw,

komosa.

Wrzesień to ostatni miesiąc pylenia traw.

Uwaga na grzyby pleśniowe!

Teraz stężenie ich zarodników w powietrzu powinno spadać, ale do połowy miesiąca ta obecność była zauważalna. Same pleśnie możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie jest wilgotno, czyli w miejscach takich jak: łazienka, ale też powierzchnia gleby i opadłe liście.

Mogą powodować:

łzawienie oczu,

kichanie,

duszności.

Natomiast rozpoczynający się jesienią sezon grzewczy – to czas alergenów domowych – są nimi roztocza kurzu.