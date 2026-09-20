Wrzesień bezpieczny dla alergików? Uczulenie mylone z przeziębieniem

Jesień nie jest wolna od alergenów. Choć we wrześniu i październiku jesteśmy nastawieni raczej na przeziębienie i infekcję – to nie tylko choroby mogą powodować katar czy kaszel.
Kichanie, osłabienie, łzawienie oczu czy drapanie w gardle – to objawy, które mogą towarzyszyć także sezonowej alergii.
Jesienne powietrze nie jest wolne od pyłków – zwłaszcza pochodzących od chwastów, takich jak ambrozja. Choć roślina daje się we znaki już w sierpniu – to teraz stężenie pyłków też jest wysokie. Kolejna jest bylica, która często pojawia się w sadach, ogrodach, na poboczach i w okolicach rzek. Choć występuje niemal wszędzie to na szczęście jej pyłki nie utrzymują się teraz na wysokim poziomie. Następne alergeny to:
- pokrzywa,
- babka,
- szczaw,
- komosa.
Wrzesień to ostatni miesiąc pylenia traw.
Uwaga na grzyby pleśniowe!
Teraz stężenie ich zarodników w powietrzu powinno spadać, ale do połowy miesiąca ta obecność była zauważalna. Same pleśnie możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie jest wilgotno, czyli w miejscach takich jak: łazienka, ale też powierzchnia gleby i opadłe liście.
Mogą powodować:
- łzawienie oczu,
- kichanie,
- duszności.
Natomiast rozpoczynający się jesienią sezon grzewczy – to czas alergenów domowych – są nimi roztocza kurzu.