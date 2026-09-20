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Wrzesień bezpieczny dla alergików? Uczulenie mylone z przeziębieniem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 września (03:11)

Kichanie i kaszel wpisane są w kalendarz o tej porze roku. Najczęściej jednak uważamy, że to rozpoczynający się sezon infekcyjny już daje się we znaki. Alergia? Kojarzy się przecież z wiosną i przyrodą budzącą się do życia. A jesień? To czas na wirusy, a nie na alergie. Czy na pewno?

Wrzesień bezpieczny dla alergików? Uczulenie mylone z przeziębieniem
zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Jesień to nie tylko sezon infekcji, ale także czas, gdy mogą występować objawy alergii spowodowane pyłkami chwastów takich jak ambrozja, bylica, pokrzywa, babka, szczaw i komosa.
  • Choć stężenie pyłków traw spada we wrześniu, nadal należy uważać na grzyby pleśniowe, które mogą wywoływać łzawienie oczu, kichanie i duszności, szczególnie w wilgotnych miejscach.
  • Sezon grzewczy sprzyja obecności alergenów domowych, głównie roztoczy kurzu, które również mogą nasilać objawy alergiczne.
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Jesień nie jest wolna od alergenów. Choć we wrześniu i październiku jesteśmy nastawieni raczej na przeziębienie i infekcję – to nie tylko choroby mogą powodować katar czy kaszel.

Kichanie, osłabienie, łzawienie oczu czy drapanie w gardle – to objawy, które mogą towarzyszyć także sezonowej alergii. 

Jesienne powietrze nie jest wolne od pyłków – zwłaszcza pochodzących od chwastów, takich jak ambrozja. Choć roślina daje się we znaki już w sierpniu – to teraz stężenie pyłków też jest wysokie. Kolejna jest bylica, która często pojawia się w sadach, ogrodach, na poboczach i w okolicach rzek. Choć występuje niemal wszędzie to na szczęście jej pyłki nie utrzymują się teraz na wysokim poziomie. Następne alergeny to: 

  • pokrzywa,
  • babka,
  • szczaw,
  • komosa.

 

Wrzesień to ostatni miesiąc pylenia traw.

Uwaga na grzyby pleśniowe!

Teraz  stężenie ich zarodników w powietrzu powinno spadać, ale do połowy miesiąca ta obecność była zauważalna. Same pleśnie możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie jest wilgotno, czyli w miejscach takich jak: łazienka, ale też powierzchnia gleby i opadłe liście.

Mogą powodować: 

  • łzawienie oczu,
  • kichanie,
  • duszności.

 

Natomiast rozpoczynający się jesienią sezon grzewczy – to czas alergenów domowych – są nimi roztocza kurzu.


Tagi: alergie alergeny uczulenie przeziębienie wrzesień
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