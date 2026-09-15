Rock and roll w służbie profilaktyki. Rusza festiwal KultURO

RMF24

Rock and roll w służbie profilaktyki – to formuła, która w Krakowie sprawdza się od dwunastu lat. 19 września rusza kolejna edycja Festiwalu KultURO, który łączy muzykę z promocją profilaktyki urologicznej. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi „Wiedza leczy. Zdrowie inspiruje". „Jeżeli poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne, na tysiąc zgromadzonych tam osób jednej lub dwóm uda się pomóc, to warto i należy to robić – podkreśla twórca i dyrektor festiwalu profesor Piotr Chłosta w rozmowie z dziennikarką RMF FM Ewą Kwaśny.

RMF FM

Zdrowie jest fundamentem naszego życia — warunkiem codziennego funkcjonowania, źródłem energii, sprawczości i poczucia bezpieczeństwa. To ono pozwala nam realizować plany, cieszyć się bliskimi i budować przyszłość. Dlatego troska o zdrowie nie może być odkładana „na później”. Wymaga świadomości, regularności i odwagi, by pytać, badać się i reagować na sygnały, które wysyła organizm.

Szczególnego znaczenia nabiera dziś zdrowie urologiczne, wciąż obarczone tabu, wstydem i niepotrzebnym milczeniem. Choroby układu moczowego i nowotwory urologiczne dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a ich wczesne wykrycie często decyduje o skuteczności leczenia. Dlatego tak ważne jest, by mówić o nich otwarcie, dostępnie i z empatią — tak, aby każdy mógł poczuć, że profilaktyka jest nie tylko potrzebna, ale i naturalna.

Tę misję od lat realizuje Fundacja UROdzeni-Zdrowi, która łączy środowisko medyczne, ekspertów, instytucje publiczne i partnerów społecznych, by zwiększać świadomość zdrowotną i ułatwiać pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy. Fundacja prowadzi działania edukacyjne, wspiera profilaktykę nowotworową, organizuje konsultacje, kampanie informacyjne i wydarzenia, które pomagają przełamywać bariery w rozmowie o zdrowiu intymnym.

Festiwale kulturo – tradycja, która buduje kulturę zdrowia

Festiwal KultURO to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjno-społecznych w Polsce, organizowana od lat przez Fundację UROdzeni-Zdrowi. Każda edycja łączy działania profilaktyczne, kulturę, sztukę i aktywność społeczną, tworząc wyjątkową przestrzeń, w której rozmowa o zdrowiu staje otwarta i dostępna dla wszystkich.

Przez minioną dekadę Festiwal zyskał ogromne uznanie mieszkańców Krakowa, środowiska medycznego oraz partnerów instytucjonalnych. Wydarzenia KultURO przyciągały tysiące uczestników — od rodzin z dziećmi, przez młodzież i seniorów, po pacjentów i specjalistów. Każda edycja wprowadzała nowe formy edukacji: koncerty, konkursy, konsultacje, dni otwarte, kampanie informacyjne, spotkania z ekspertami i działania artystyczne, które przełamywały tabu związane ze zdrowiem urologicznym.

Dziś Festiwal KultURO to dojrzała, rozpoznawalna marka, która nie tylko edukuje, ale także inspiruje do dbania o siebie i swoich bliskich. To wydarzenie, które udowadnia, że profilaktyka może być atrakcyjna, angażująca i bliska ludziom — a zdrowie jest wartością, którą warto pielęgnować wspólnie.

Nie sposób mówić o Festiwalu KultURO bez wspomnienia jego inicjatora i wieloletniego gospodarza, prof. dr hab. n. med. Piotra Chłosty — wybitnego urologa, lidera opinii i jednego z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorów profilaktyki zdrowotnej w Polsce.

To właśnie Profesor Piotr Chłosta, łącząc pasję do medycyny z głębokim przekonaniem, że edukacja zdrowotna powinna być bliska ludziom, stworzył ideę Festiwalu KultURO. Jego wizja była prosta, a jednocześnie przełomowa: mówić o zdrowiu w sposób otwarty, dostępny i odważny, wykorzystując kulturę, sztukę i działania społeczne jako narzędzia przełamywania tabu.

Profesor Piotr Chłosta nie tylko patronuje wydarzeniu, ale także aktywnie uczestniczy w jego programie, inspirując lekarzy, pacjentów, rodziny i instytucje do wspólnego działania na rzecz zdrowia.

Jego autorytet, energia i konsekwencja sprawiły, że KultURO to dziś nie tylko festiwal, lecz ruch społeczny, który realnie zmienia podejście do profilaktyki urologicznej.

Posłuchaj: Posłuchaj rozmowy dziennikarki RMF FM Ewy Kwaśny z profesorem Piotrem Chłostą

Hasło tegorocznej edycji Festiwlau KultURO 2026 „Wiedza leczy. Zdrowie inspiruje” oddaje istotę Festiwalu KultURO, łącząc racjonalny wymiar profilaktyki z emocjonalną siłą troski o zdrowie. „Wiedza leczy” podkreśla, że świadomość zdrowotna jest pierwszym krokiem do profilaktyki. Rzetelna informacja obniża lęk i wstyd, pozwala rozpoznać objawy, zrozumieć ryzyko i podjąć decyzję o badaniach. Edukacja daje poczucie sprawczości, a nie bezradności — szczególnie w urologii, gdzie to właśnie brak wiedzy najczęściej powstrzymuje przed wizytą u specjalisty. To zdanie niesie jasny przekaz: jeśli wiesz, możesz działać, a jeśli działasz, możesz zapobiec chorobie.

Druga część hasła — „Zdrowie inspiruje” nawiązuje do tego, iż zdrowie nie jest jedynie brakiem choroby, ale motywacją do zmiany, źródłem energii i przestrzenią do rozwoju. Inspiruje do aktywności, lepszych nawyków, troski o bliskich i odwagi, by zrobić pierwszy krok. To perspektywa, która nie straszy ani nie moralizuje, lecz zaprasza do działania i budowania codziennych wyborów opartych na trosce o siebie.

PROGRAM FESTIWALU KultURO 2026

Rok 2026 przynosi 12. edycję Festiwalu, jeszcze bogatszą, bardziej różnorodną i otwartą na mieszkańców. To kontynuacja misji Fundacji UROdzeni-Zdrowi: budowania kultury troski o zdrowie poprzez wiedzę, dialog i wspólne działanie.

KONCERT INAUGURACYJNY 19 września 2026, Forum Fun&Food (dawny Hotel Forum)

Uroczyste otwarcie 12. edycji Festiwalu KultURO odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni Forum Fun &Food— miejscu, które od lat przyciąga mieszkańców Krakowa swoją kreatywną energią, widokiem na Wisłę i niepowtarzalnym klimatem dawnego Hotelu Forum. To przestrzeń, w której kultura, miejski styl życia i swoboda spotkań naturalnie splatają się z ideą promocji zdrowia. Koncert inauguracyjny będzie symbolicznym początkiem tegorocznej edycji Festiwalu, podkreślając jego misję: łączenie sztuki, edukacji i profilaktyki zdrowotnej w sposób otwarty, atrakcyjny i dostępny dla wszystkich. W wydarzeniu wezmą udział zaproszeni goście, partnerzy Festiwalu, przedstawiciele miasta, środowisko medyczne oraz mieszkańcy Krakowa, którzy od lat współtworzą atmosferę KultURO.

Koncert inauguracyjny ma być nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także manifestem troski o zdrowie, zaproszeniem do wspólnego działania i początkiem kilkumiesięcznego cyklu aktywności, które będą towarzyszyć mieszkańcom Krakowa aż do końca roku.

INFOLINIA UROLOGICZNA 21–25 września 2026

Przez pięć dni mieszkańcy Krakowa i całej Małopolski będą mogli skorzystać z bezpłatnej, anonimowej infolinii urologicznej, obsługiwanej przez doświadczonych specjalistów. To działanie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem — właśnie dlatego stanowi jeden z filarów Festiwalu KultURO.

Celem infolinii jest obniżenie bariery w szukaniu pomocy, szczególnie w obszarze zdrowia intymnego, które wciąż bywa tematem wstydliwym. Dzięki rozmowie telefonicznej pacjenci mogą uzyskać rzetelne informacje, rozwiać wątpliwości i dowiedzieć się, kiedy warto zgłosić się na badania lub konsultację.

Infolinia ma charakter edukacyjny — nie zastępuje wizyty lekarskiej, ale pomaga zrobić pierwszy krok, zrozumieć problem i przełamać obawy przed kontaktem ze specjalistą.

To jedno z najbardziej dostępnych i najskuteczniejszych działań Festiwalu, które realnie wpływa na świadomość zdrowotną mieszkańców.

ULOTKA EDUKACYJNA „LECZYMY. TWORZYMY. INSPIRUJEMY - TAM, GDZIE UROLOGIA SPOTYKA KULTURĘ” wrzesień 2026

Przygotowanie i dystrybucja przejrzystej ulotki dla pacjentów, zawierającej najważniejsze objawy alarmowe wymagające pilnej konsultacji lekarskiej.

W ulotce znajdą się m.in.:

lista najważniejszych „czerwonych flag”,

krótkie objaśnienia i wskazówki,

informacje, kiedy zgłosić się na SOR, a kiedy do specjalisty.

DNI OTWARTE W KRAKOWSKICH SZPITALACH październik–grudzień 2026

Dni Otwarte to jedna z najważniejszych i najbardziej praktycznych inicjatyw Festiwalu KultURO. W ramach wspólnej akcji edukacyjnej krakowskie poradnie przyszpitalne otwierają swoje drzwi dla mieszkańców, oferując im łatwiejszy dostęp do konsultacji, badań i rzetelnej wiedzy medycznej.

To działanie ma szczególne znaczenie, ponieważ wiele osób odkłada wizytę u specjalisty z powodu braku czasu, obaw lub trudności z dostępnością terminów. Dni Otwarte przełamują te bariery — pozwalają zrobić pierwszy krok w stronę profilaktyki w przyjaznej, spokojnej atmosferze.

Dni Otwarte są skierowane do wszystkich mieszkańców — niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy wcześniejszych doświadczeń medycznych. To przestrzeń, w której można zapytać o wszystko, co budzi niepokój, otrzymać wskazówki i dowiedzieć się, jakie badania warto wykonać.

To działanie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i realnie wpływa na poprawę świadomości zdrowotnej w Krakowie.

KONKURS DRUŻYNOWY „ZDROWE PRZEDSZKOLE” październik–grudzień 2026 konkurs dla grup przedszkolnych

Konkurs dla grup przedszkolnych został stworzony z myślą o promowaniu zdrowych nawyków poprzez ruch, zabawę i dziecięcą kreatywność. Zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie krótkiej, 1–2-minutowej prezentacji w formie scenki, zabawy ruchowej lub mini choreografii, która w przystępny i atrakcyjny sposób pokaże jeden wybrany zdrowy nawyk. Forma występu jest dowolna — może to być układ taneczny, prosta etiuda teatralna, pantomima, zabawa z rekwizytami lub prezentacja bez dodatkowych elementów. Najważniejsze, aby przekaz był czytelny, radosny i zrozumiały dla dzieci. Przykładem może być scenka „Pijemy wodę — rośniemy jak kwiatki”, w której dzieci udają kwiaty rosnące po „podlaniu”, symbolicznie podkreślając znaczenie nawodnienia.

Wszystkie grupy biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, a zwycięzcy zostaną uhonorowani statuetką „Zdrowe Przedszkole 2026”.

KONKURS KULINARNY „MÓJ PRZEPIS NA ZDROWIE” październik–grudzień 2026 konkurs dla seniorów

Konkurs ma charakter edukacyjny i inspiracyjny — pokazuje, że zdrowe żywienie nie musi być skomplikowane, a wartościowe posiłki można przygotować z prostych, dostępnych składników. To okazja, by dzielić się dobrymi praktykami, odkrywać nowe smaki i budować świadomość żywieniową wśród seniorów oraz ich opiekunów.

Uczestnicy konkursu przesyłają własny przepis na zdrowe danie, a opcjonalnie także zdjęcie przygotowanej potrawy. Jury ocenia zgłoszenia, biorąc pod uwagę wartość odżywczą potrawy, prostotę wykonania oraz jej atrakcyjność wizualną i smakową.

SEMINARIUM DLA LEKARZY październik-grudzień 2026

W ramach Festiwalu odbędzie się także spotkanie edukacyjne dla środowiska medycznego, które poświęcone będziemy najnowszym trendom w urologii, profilaktyce nowotworowej oraz szeroko rozumianemu zdrowiu mężczyzn. To przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, skierowana do lekarzy.

W programie przewidziano wykłady ekspertów, prezentacje najnowszych wyników badań oraz dyskusje panelowe, które pozwolą spojrzeć na kluczowe zagadnienia z różnych perspektyw klinicznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A, co sprzyja pogłębieniu wiedzy i praktycznemu wykorzystaniu omawianych treści.

To wydarzenie ma charakter merytoryczny, inspirujący i integrujący — tworzy przestrzeń do wspólnego budowania świadomości zdrowotnej oraz promowania nowoczesnych standardów opieki nad pacjentami.