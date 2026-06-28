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Gdy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza – picie wody, to wręcz obowiązek. Bardzo często w takim upale nie mamy ochoty jeść – wtedy warto połączyć potrzebę odżywienia organizmu z jego schłodzeniem i uzupełnianiem płynów.

Gdy z powodu gorąca tracimy apetyt - łatwo zapomnieć o prawidłowym odżywieniu organizmu, a jego potrzeby nie maleją wraz ze wzrostem temperatury.

Warto zatem sięgać po produkty, które łączą te dwie funkcje - nawodnienia i dostarczenia odpowiednich składników.

Na czele listy króluje arbuz, który zawiera ponad 90 proc. wody - a przy tym jest doskonałym źródłem witamin: A i C oraz elektrolitów, takich jak potas.

Pomidory nawadniają i orzeźwiają. To także źródło witamin: A, C i K oraz: potasu i błonnika. Zawierają również likopen - jeden z przeciwutleniaczy i niewielkie ilości folianów.

Woda to też winogrona. Do tej listy warto dopisać także jogurt grecki - oprócz witamin zawiera wapń i żelazo oraz żywe kultury bakterii, które mają działanie probiotyczne.

Woda z cytryną

Nie tylko nawadnia, ale też orzeźwia - woda z pomarańczą, limonką, cytryną czy grejpfrutem jest idealna na największy skwar. Cytrusy podbijają też jej smak i właściwości - a same w sobie są doskonałym źródłem witaminy C.

Przede wszystkim z wody składa się także cukinia - ma jej aż 95 proc. To również źródło witamin - nie tylko C, ale także z grupy B i potasu. Dzięki temu wspiera układ nerwowy i krążenia.

Skoro cukinia - to także ogórek, który zawiera 96 proc. wody, a także: witaminę K i potas. To - podobnie jak cytrusy - cenny dodatek do wody, bo wzbogaci jej smak i właściwości.

Idealna na upał jest także sałata - bogactwo witamin i elektrolitów.

Nie można oczywiście zapomnieć o owocach, które są symbolem lata: truskawki, maliny, jagody i jeżyny mają wysoką zawartość wody i są pełne przeciwutleniaczy, witaminy C oraz błonnika.