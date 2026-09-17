Bliźnięta ”craniopagus”. Tylko 6 proc. takich przypadków na świecie!

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To skrajnie rzadka postać bliźniąt syjamskich. Minęło 6 miesięcy, odkąd w szpitalu dziecięcym w St. Louis w USA przeprowadzono operację rozdzielenia bliźniąt zrośniętych głowami. Lekarze właśnie podzielili się informacjami, jak dziś czują się siostry Hiyab i Wuhbto.

Na świecie odnotowano zaledwie 62 próby rozdzielenia takich bliźniąt, zwanych „craniopagus”. Takie przypadki stanowią mniej niż 6 proc. wszystkich bliźniąt syjamskich.

Operacja rozdzielenia sióstr Hiyab i Wuhbto odbyła się 24 i 25 lutego. Dziewczynki urodziły się w Etiopii i obchodziły swoje drugie urodziny zaledwie kilka tygodni po zabiegu.

Cała procedura była bardzo skomplikowana i wymagała współpracy pediatrycznej z wieloma organizacjami na świecie.

Dziś bliźniaczki uczestniczą w terapiach indywidualnych, by nauczyć się swobodnie chodzić, jeść i mówić, a z czasem nawiązywać kontakty społeczne.

Bliźniaczki uczą się jeść i mówić

Teraz mogą na przykład uczestniczyć w terapiach skoncentrowanych na indywidualnym podejściu, wykonywać codzienne czynności, których nie mogli wykonywać w stanie zrośnięcia, takie jak siedzenie w pozycji wyprostowanej, a w końcu mogą nauczyć się stać i chodzić. Już teraz uczą się jeść, mówić, nawiązywać kontakty towarzyskie i bawić się z innymi dziećmi, w tym ze sobą nawzajem – powiedział dr Nick Holekamp, który opiekuje się siostrami.

Jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie określić, jak będzie wyglądał ich długoterminowy rozwój, ale wiemy, że mają teraz możliwości, które nie byłyby możliwe bez tej interwencji – dodała neurochirurg dr Joanna Kemp.

Wuhbto niedawno przeszła udaną kranioplastykę, która zakończyła rekonstrukcję jej czaszki. Hiyab przejdzie tę samą operację jesienią.