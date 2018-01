Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Róża Thun. Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO zapytamy o jej konflikt z Ryszardem Czarneckim z PiS, który nazwał ją w jednym z wywiadów „szmalcownikiem”. W odpowiedzi na te słowa frakcje w europarlamencie chcę pozbawić Czarneckiego funkcji wiceprzewodniczącego, zaś sama polityk pozwie go do sądu.

