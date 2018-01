27 stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, porozmawiamy z Karolem Tenderą - byłym więźniem Auschwitz, który do obozu trafił w wieku 19 lat i spędził tam kolejnych pięć. Co czuje w takim dniu? Co myśli o nowej ustawie, która wprowadza karę grzywny i więzienia za sformułowania typu "polskie obozy śmierci"? I co myśli o neonazistach, których działania i spotkania ujrzały ostatnio światło dzienne? Między innymi o tym usłyszycie w sobotni poranek w rozmowie Krzysztofa Ziemca!

