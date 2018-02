Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w sobotni poranek będzie gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Porozmawiamy z nim o fali krytyki, która wylała się na nasz kraj po tym, jak Senat bez żadnych poprawek przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Marszałka Senatu zapytamy również o to, co zrobić, aby w oczach innych krajów nie być państwem, które chce fałszować historię i co sądzi o ostrzeżeniu Departamentu Stanu USA, które mówi o ryzyku dla polsko-amerykańskiego sojuszu. "W polsko-izraelskich relacjach jest kryzys, ale po każdej burzy przychodzi słońce" - mówił w czwartek Karczewski. Kiedy więc wyjrzy to słońce? Słuchajcie rozmowy Krzysztofa Ziemca o 8:30.

REKLAMA