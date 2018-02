​Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Waldemar Skrzypczak. Generała w stanie spoczynku będziemy pytać o jego ocenę pierwszego miesiąca funkcjonowania Ministerstwa Obrony Narodowej pod wodzą Mariusza Błaszczaka. Czy napięcie wokół resortu wytworzone za czasów Antoniego Macierewicza rozładowało się po nowym politycznym rozdaniu?

Z byłym wiceministrem odpowiedzialnym za uzbrojenie polskiej armii porozmawiamy też o programach modernizacyjnych w tym zakresie. Rząd planuje do 2021 lub 2022 roku dozbroić wojsko w system rakietowy Patriot. Jak ma się to do niedawnego rozmieszczenia przez Rosję wyrzutni Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim? W zasięgu tej broni są miasta na naszym terytorium, a nawet terytorium Niemiec.

Zapraszamy do słuchania wywiadu Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotni poranek o 8:30 w RMF FM i na RMF24.pl.