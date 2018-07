„Rozmawiałem z posłem Piętą bardzo wstępnie w kwestiach formalnych” - tak na pytanie o to, czy poseł Pięta przekonał go, że nie jest winny i wbrew medialnym doniesieniom nie obiecywał załatwienia pracy w spółkach Skarbu Państwa bliskim osobom odpowiada w Rozmowie w samo południe w RMF FM Karol Karski. Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że postępowanie dyscyplinarne w sprawie posła Pięty będzie trwało krótko: „Nie docenia pan posła Pięty” – mówił Marcinowi Zaborskiemu. Eurodeputowany PiS był też pytany o to czy w siedzibie Mosadu rozmawiano o nowelizacji ustawy o IPN. „Nie mam wiedzy na ten temat” – odpowiedział Karski. Polityk stwierdził też, że wspólna deklaracja władz Polski i Izraela „jest bardzo ważnym dokumentem, który będzie procentował w przyszłości”. Gość Marcina Zaborskiego w maju twierdził, że spór między Polską a Komisją Europejską został zażegnany: „To była wiedza ówczesna oparta na zaufaniu, że premier Morawiecki rozmawiał z ludźmi honoru” – stwierdził proszony o komentarz w tej sprawie i dodał, że przedstawiciele UE nie dotrzymali słowa : „Uważaliśmy, że rozmawiamy z ludźmi honoru, a okazało się, że rozmawialiśmy z innym pokrojem ludzi” – uznał.

