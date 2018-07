„Prezydent Andrzej Duda próbuje w jakiś sposób nie postawić kropki nad ‘i’. Próbuje grać na czas” - tak na pytanie o ocenę ostatnich poczynań prezydenta w sprawie Sądu Najwyższego odpowiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM profesor Antoni Dudek. Pytany o to, czy wyjaśnienia premiera Mateusza Morawieckiego - który tłumaczył w europarlamencie, że zmiany w polskim sądownictwie są wynikiem tego, że do tej pory „postkomunizm nie został w Polsce zwalczony” - przekonają Europę, odpowiedział: „Nie sądzę. Premier nie chce przyjąć do wiadomości, że minęło 27 lat, rzeczywistość się zmieniła, a stosowanie metod, które były skuteczne w okolicach roku 1990 jest nieskuteczne”. "Całe te zabawy z procedurą praworządności, to są opowieści dla naiwnych dzieci. Tak naprawdę chodzi o potężne pieniądze, które Polska może stracić w nowym budżecie UE" - stwierdził w odniesieniu do sporu między Polską, a Unią Europejską. Gość Marcina Zaborskiego stwierdził też, że sędzia Przyłębska odniosła pierwszy, spektakularny sukces, bo „po raz pierwszy pod jej rządami Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w pełnym składzie”. Profesor Dudek skomentował też doniesienia, że prezydent Andrzej Duda wkrótce wyśle swój wniosek w sprawie referendum do Senatu. „Wyśle i moim zdanie zrobi największy błąd swojej prezydentury” – powiedział, a chwilę później dodał: „Nie będę popierał fantazji prezydenta Dudy ws. referendum”.

