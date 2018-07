„Nie miałbym na to wielkiej ochoty, ale nie chcę też mówić kategorycznie ‘nie’, bo źle się dzieje w naszym kraju. Jestem jednym z tych, którzy uważają, że państwo jest zagrożone” – tak na pytanie o powrót z politycznej emerytury odpowiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Włodzimierz Cimoszewicz. „W dłuższej perspektywie czasu on przegra” – stwierdził były premier, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że „bunt środowisk sędziowskich skazany jest na sromotną klęskę”. Pytany o to, czy byłby w stanie udowodnić przed sądem, że Jarosław Kaczyński wziął udział w zamachu na ustrój państwa, Cimoszewicz stwierdził: „To, że bierze w tym udział, nie ulega wątpliwości. Co do tego, czy zarzut dokonania bezprawnego zamachu na ustrój naszego państwa byłby podzielony przez sąd, nie mam stuprocentowej pewności. Ale w moim przekonaniu argumenty przemawiające za tym są bardzo poważne”. Były minister sprawiedliwości odniósł się również do wypowiedzi Joachima Brudzińskiego o Lechu Wałęsie: "Brudziński w wypowiedzi jest zwykłym chamem. Brudziński jest smarkaczem w porównaniu z tym gigantem współczesnej historii".

