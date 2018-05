Gościem kolejnej odsłony Post Scriptum będzie Lech Nikolski. Z byłym posłem SLD i byłym szefem gabinetu premiera Leszka Millera powrócimy do jednego z największych skandali XXI wieku w polskiej polityce – afery Rywina. "Dlaczego Lew Rywin został skazany?" – zapyta swojego rozmówcę Marcin Zaborski. Porozmawiamy o kulisach tamtej sprawy, upadku rządów lewicy i "grupie trzymającej władzę".

"Dlaczego Rywin został skazany?". Lech Nikolski o głośnej aferze w Post Scriptum Michał Dukaczewski, RMF FM

Choć każda władza się zużywa, miewa również chwile swojej chwały. To Lech Nikolski odpowiadał za przeprowadzenie z powodzeniem referendum akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku. Jak wyglądała jego walka o to, by Polacy powiedzieli "tak" mariażowi z Brukselą? Czy denerwował się w dniu ogłoszenia wyników głosowania decydującego o przyszłości naszego kraju?

Lech Nikolski będzie gościem Marcina Zaborskiego / RMF FM

