​Barbara Labuda - działaczka opozycji demokratycznej w PRL, była posłanka Unii Demokratycznej, była minister w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i była ambasador Polski w Luksemburgu - będzie gościem Marcina Zaborskiego w kolejnym odcinku Post Scriptum. Premiera - na RMF24.pl już w niedzielę o godzinie 12:00.

/ RMF FM

Moje największe odkrycie i doświadczenie życiowe nazwałabym "spadaniem łusek z oczu". Zaczęłam dojrzewać do tego, żeby przyjąć do świadomości, że idealizowałam ludzi i nasze społeczeństwo - mówi Barbara Labuda.

W rozmowie również o tym, jak została "szpicą grupy antyklerykalnej" - jak sama o sobie mówi. Zapytamy też, dlaczego Lecha Wałęsę - z którym nie zawsze się zgadza - nazywa "nasz hero" i jak w polityce żyje się z piętnem zdrady. Z Barbarą Labudą porozmawiamy też o tym, jak pracowało się jej w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i czy ważne jest, żeby szef nas chwalił.

Barbara Labuda gościem Marcina Zaborskiego w kolejnym odcinku Post Scriptum RMF FM

