Niedziela będzie pierwszym dniem z zakazem handlu. Obywatelski projekt NSZZ Solidarność wszedł w życie po długich sejmowych dyskusjach i mimo kilku miesięcy od podpisania przez prezydenta, wciąż wzbudza spore kontrowersje. Sieci sklepów przygotowują się do zmian wydłużając czas pracy w soboty do 22:00-23:00, galerie handlowe starają się obejść przepisy formalnie zmieniając profil działalności, a konsumenci zastanawiają się, czy w sobotę nie staną w długich kolejkach do kas.

REKLAMA