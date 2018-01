Poniedziałek 15 stycznia będzie ostatnim dniem pracy sędziego Dariusza Zawistowskiego w charakterze przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W przeddzień rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy sądowej prawnik zrezygnuje z funkcji - jest to protest przeciwko przepisom przeforsowanym przez PiS.

Czy wprowadzane zasady mogą doprowadzić do przyspieszenia procesów w sądach? Czy wymiar sprawiedliwości potrzebuje głębokich reform? Czy politycy opozycji dobrze robią, rezygnując ze wskazywania swoich kandydatów do zmienionych organów - KRS i Sądu Najwyższego? Będziemy o to pytać sędzię i byłą minister sprawiedliwości Barbarę Piwnik. Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy w RMF FM w poniedziałek o godz. 8:02. Przed mikrofonem Robert Mazurek.