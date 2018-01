Wtorek będzie ważnym dniem dla relacji Warszawy i Brukseli. W stolicy Belgii, po wielu miesiącach wymiany słownych utarczek i złośliwości, dojdzie do spotkania szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. Premier ma przekonywać najważniejszego unijnego urzędnika do swoich racji m.in. w sporze o ustawy sądowe, które spotkały się z chłodnym podejściem ze strony Francji czy Niemiec.

Morawiecki wyleci z Warszawy na czele już zrekonstruowanego gabinetu. Czy ze swoimi posadami pożegnają się Jan Szyszko, Witold Waszczykowski albo Antoni Macierewicz? Okaże się to - jak deklaruje Adam Bielan - w ciągu kilkudziesięciu godzin. W poniedziałek Witold Bańka pytany o swoje stanowisko uznał, że "w życiu pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki i to, że żurek najlepszy jest na Śląsku - reszta to decyzja polityczna".

