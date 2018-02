​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jerzy Kwieciński. Ministra inwestycji i rozwoju będziemy pytać o postępy w rządowym programie Mieszkanie Plus. W lipcu zeszłego roku do przyspieszenia prac nad przedsięwzięciem nawoływał prezes PiS Jarosław Kaczyński. "To musi być zrobione. To musi ruszyć, tu trzeba połączyć siły" - mówił. Na polu budowy tanich mieszkań na wynajem poległ Andrzej Adamczyk, którego odsunięto od zarządzania programem. Osobiście nadzoruje go premier Mateusz Morawiecki wspólnie ze swoim zastępcą Piotrem Glińskim.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński /Marcin Kmieciński /PAP

