Szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka - gościa Porannej rozmowy w RMF FM - zapytamy o nowy plan cięć w administracji rządowej Mateusza Morawieckiego. Premier zapowiedział ograniczenie liczby wiceministrów o 20 procent i podwyżki dla podsekretarzy stanu. Czy to nowa odsłona "taniego państwa" proponowanego przed laty przez Platformę Obywatelską? Z ministrem porozmawiamy również o relacjach na linii Warszawa - Waszyngton.

Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie o IPN nie ma szans na jakiekolwiek spotkania przywódców Polski i USA - we wtorek rozmówcy dziennikarzy RMF FM potwierdzili doniesienia o zakazie wstępu do Białego Domu dla najważniejszych polskich polityków , o którym pierwszy napisał portal Onet.pl. Według tych ustaleń, dopóki spór wokół wzbudzających kontrowersje polskich przepisów nie zostanie rozwiązany, prezydent Donald Trump i wiceprezydent Mike Pence mieliby unikać spotkań z prezydentem Andrzejem Dudą czy premierem Mateuszem Morawieckim.

We wtorek wieczorem polskiego czasu do sprawy odniosła się na konferencji prasowej rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. Jak stwierdziła: doniesienia mediów o zawieszeniu przez Waszyngton stosunków z Warszawą i inne tego typu wiadomości "są po prostu fałszywe".

Czy znowelizowana ustawa o IPN-ie faktycznie nie zagroziła polsko-amerykańskim relacjom? Czy też jednak doprowadziła do kryzysu lub - w wariancie bardziej optymistycznym - dyplomatycznego zgrzytu? Czy cała sytuacja może skutkować trwalszym pogorszeniem stosunków na linii Warszawa - Waszyngton?

