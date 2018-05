„Jarosław Kaczyński czuje się dobrze” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski. Szef gabinetu politycznego premiera zapytany, czy prezes PiS przebywa obecnie w szpitalu, odpowiedział: „Chyba tak”. „Nie jestem lekarzem, a poza tym nie jestem upoważniony, by opowiadać o osobistych dolegliwościach prezesa” – zaznaczył Suski. Jak podkreślił, PiS-em rządzi nadal Jarosław Kaczyński. Polityk PiS skomentował także trwający od ponad miesiąca protest osób niepełnosprawnych i opiekunów w Sejmie. "Nie jesteśmy w stanie ich (protestujących - Red.) zmusić (do wyjścia - Red.), przecież nie użyjemy środków przymusu. (…) Będziemy się nimi opiekować tak, jak do tej pory – Sejm karmi, poi, lekarze przychodzą, jest cały czas karetka. Chcieliśmy dać salę z łóżkami, ale odmówiły” – oświadczył Suski. „Nie bardzo wierzyłem, że Lech Wałęsa przyjdzie i się położy (obok protestujących w Sejmie – Red.). On tam kiedyś w swoim życiu zdaje się leżał na jakimś styropianie, ale teraz niewygodnie by mu było” – tak z kolei szef gabinetu premiera odniósł się do wczorajszej wizyty byłego prezydenta u protestujących w Sejmie.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry. Żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski. Minister Marek Suski jest moim i państwa gościem.

Marek Suski: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Słyszałem przed audycją taki głęboki oddech pan redaktor złapał. Ciekawe czym mnie teraz zaskoczy.

Niczym, niczym. Jak się czuje Jarosław Kaczyński?

Dobrze.

Dobrze. Ale jest w szpitalu?

Chyba tak.

Pan nie wie? Rozumiem, że politycy dzielą się na tych, którzy wiedzą oraz na tych, którzy opowiadają o tym, choć nie wiedzą.

No właśnie.

Dobrze, to niech pan chociaż powie, czy będzie operacja kolana.

Nie jestem lekarzem, a poza tym nie jestem upoważniony, żeby o osobistych dolegliwościach prezesa opowiadać.

To niech pan nam w takim razie zdradzi, kto rządzi PiS-em, gdy Jarosław Kaczyński w szpitalu.

Jarosław Kaczyński.

Ciągle?

Oczywiście.

Z łóżka szpitalnego wam rozstawia te pionki PiS-owskie na szachownicy?

(śmiech) Oczywiście.

Dobrze, to chcę z panem rozmawiać nie o stanie zdrowia polityków, tylko o prawdziwej polityce. Niepełnosprawni nadal protestują w Sejmie, Lech Wałęsa z nimi nie został, ale to niczego nie zmienia. Wygląda na to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają jakiejś specjalnej ochoty zakończyć tego protestu.

Ale tam nie siedzą politycy Prawa i Sprawiedliwość, więc nie możemy tego zakończyć...

Możecie, akurat wy możecie.

...jeśli my byśmy tam byli, to już byśmy zakończyli, ale Lech Wałęsa udzielił kilku dobrych rad paniom, mówiąc, że powinny stąd wyjść i żeby zwróciły się do górników...

No właśnie, on udzielił im tej cennej rady, żeby zwróciły się do górników.

Tak, tak. Panie napisały zdaje się ileś listów do papieża, jeszcze gdzieś tam. Piszą gdzie tylko mogą, wzywają na pomoc Wałęsę, ciekawe czy górników będą wzywać.

Dobrze, ale panie ministrze, tak naprawdę chcecie, żeby zakończyły ten protest czy chcecie, żeby zostały tam na wakacje?

Oczywiście, że chcielibyśmy, ale nie jesteśmy w stanie ich zmusić, no bo przecież nie użyjemy środków przymusu. A jak panie nie chcą wyjść, to co możemy zrobić? Będziemy się nimi opiekować tak, jak do tej pory. Sejm karmi, poi, lekarze przychodzą i pomagają, jest cały czas karetka w razie, gdyby coś się stało. Chcieliśmy dać salę z łóżkami, ale panie odmówiły...

Bały się, że będą zmarginalizowane.

Wolą leżeć tam na korytarzu na materacu.

A baliście się, że Lech Wałęsa zostanie tam na materacu razem z protestującymi?

Suski: Obniżenie VAT? Nie ma w tej chwili takiego planu. Likwidacja NFZ? Jest to obiektem badań

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Marek Suski odpowiadał na pytania o realizację programu wyborczego PiS. Kiedy nastąpi obniżka podatku VAT? "Pewnie przyjdzie na to czas, jeżeli gospodarka będzie się na tyle rozwijała, że będzie można to zrobić. W tej chwili nie ma takiego planu. Nie podam konkretnej daty" - odpowiedział nasz gość. Jak stwierdził, nie jest przesądzona likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. "Jest to cały czas obiektem badań" - mówił.

Robert Mazurek pytał też Suskiego o to, czy nie zadrży mu ręka przy głosowaniu nad daniną solidarnościową, przez krytyków nazywaną zakamuflowanym podnoszeniem podatków. "Nie, dlatego że w bardzo wielu krajach na świecie podatki od ludzi, którzy mają dochody milion i więcej, są znacznie wyższe niż w Polsce. U nas są właściwie spłaszczone" - ocenił szef gabinetu premiera.