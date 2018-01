"Prezydent Duda mnie rozczarował, i to dosyć poważnie. Podpisanie tej ustawy, nowej ordynacji wyborczej, bez skierowania do Trybunału Konstytucyjnego… Wydaje nam się, że w znacznym stopniu ona narusza prawa obywatelskie" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. Czy politycy Kukiz’15 złożą w tej sprawie wniosek do TK? "Z tego co wiem, PSL już taki wniosek złożył, więc nie ma takiej potrzeby" – odpowiada lider Kukiz’15. I podkreśla: "Boli mnie osobiście takie zachowanie prezydenta, bo pamiętam, że po I turze wyborów prezydenckich, pan Duda, by przyciągnąć do siebie moich byłych wyborców, mówił głośno, że trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w Sejmie. A skończyło się tym, że podpisał ustawę, która wycofuje je w gminach powyżej 20 tysięcy".

Robert Mazurek: 71. urodziny obchodzi dziś Leszek Balcerowicz. Może jakieś życzenia dla pana profesora?

Paweł Kukiz: Jestem troszkę w niezręcznej sytuacji, dlatego że dla mnie ten dzień jest szczególny, jest niestety przykra i dla mnie, i dla całego Kukiz'15 rocznica: rocznica śmierci Rafała Wójcikowskiego. Dzisiaj odbędzie się msza święta o godzinie 17:00 w Tomaszowie Mazowieckim na ulicy Słowackiego...

To był straszny wypadek.

Strasznie nam tego Rafałka - mówię to bardzo, bardzo poważnie - brakuje. To był bardzo dobry, wspaniały człowiek i wspaniały fachowiec, bardzo by się przydał Polsce przede wszystkim. Wszystko jedno, w jakim byłby klubie, wszystko jedno, dla kogo by pracował, wiem, że pracowałby przede wszystkim dla Polski.

Wspomnieliśmy smutną rocznicę. Porozmawiajmy w takim razie o polityce, nie o życzeniach urodzinowych, bo rzeczywiście to nie ten kontekst...

W tym kontekście możemy... żeby nie zaczynało się tak strasznie dramatycznie: Rafałek był również ekonomistą. I to był wybitny ekonomista. Wydaje mi się, że podstawowa różnica między ekonomistą Balcerowiczem a ekonomistą Wójcikowskim polegała na tym, że ten drugi był po prostu krystalicznie uczciwy.

Leszek Balcerowicz nie jest krystalicznie uczciwy?

Nacisk, jak pan redaktor zauważył, położyłem na słowo: krystalicznie, nie kontestując tego drugiego członu.

Czy prezydent Duda pana rozczarował?

Tak i to dosyć poważnie. Mówię to z przykrością, dlatego że wpuszczenie tej nowej ordynacji wyborczej, podpisanie tej ustawy bez przynajmniej skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego - ponieważ wydaje nam się, że w znacznym stopniu ona narusza prawa obywatelskie...

Ale to może wy złożycie wniosek do Trybunału?

Dzisiaj będę się widział z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, z tego, co wiem, to już PSL taki wniosek złożył, więc chyba nie ma takiej potrzeby. Szczególnie boli mnie osobiście takie zachowanie prezydenta, bo pamiętam, że po pierwszej turze wyborów prezydenckich pan prezydent - by przyciągnąć do siebie tych moich byłych wyborców - mówił głośno, że trzeba się bardzo mocno zastanowić nad wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w parlamencie, w Sejmie - a skończyło się tym, że podpisał ustawę, która wycofuje je w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

Pan z kolei opowiedział tutaj w studiu, że być może ta ordynacja zmusi pana do tego, by zmienić wasze ugrupowanie, wasz ruch w partię.

Może tak być. Już przy PKW, przy tych wszystkich okołowyborczych instytucjach mamy do czynienia z dużym upartyjnieniem. Jeżeli chcemy mieć jakikolwiek wgląd w cały ten proces wyborczy, to sam ten fakt jest już wystarczającym powodem, by...

Powstanie partia Kukiz'15?

Nie wiem. Naprawdę. To jest strasznie skomplikowana sprawa. Z jednej strony to znacznie ułatwia funkcjonowanie, z drugiej strony jest sprzeczne z moimi deklaracjami. Tak że tutaj trzeba dokonać wyboru, nie wiem, sondaż rozpisać, pojęcia nie mam - ja takiej decyzji nie jestem w stanie na dziś podjąć.

Partia czy ruch - powinny mieć program. No i próbowałem nawet znaleźć wasz program w internecie...

O, to bez problemu.

Bez skutku!

Proszę bardzo: ruchkukiza.pl...

Ale ostatni to był wasz program wyborczy.

Tam się niewiele zmieniło...

No trochę się zmieniło. Zmienił się rząd, zmieniło się sporo...



Tak, parę kwestii zostało z tego naszego programu, z tej naszej strategii, ja to nazywam strategią działania. Parę rzeczy, PiS rozpoczęło realizacje kilku z tych spraw: między innymi reformę sadownictwa, no ale to idzie troszkę w innym kierunku niż...



No właśnie, ale to o tym mówię. Być może właśnie program powinien być dostosowany do tego, co się wydarzyło?



No, ale jest dostosowany do tego, co się wydarzyło. Intencją w programie naszym było zaprzestanie, rozbicie jakby tych sitw sadowniczych i to już się dzieje, tylko że forma, w jakiej zrobiło to PiS, to nie jest forma w jakiej chciał to zrobić Kukiz'15. My uważamy np. że KRS powinien być wybierany w wyborach powszechnych, PiS...



Wybory powszechne - to znaczy, że ludzie mają głosować, tak jak na prezydenta mają głosować też na członków KRS-u?



No oczywiście, że tak. Oczywiście, ewentualnie może to zrobić prezydent - podobnie jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent wybrany bezpośredni przez obywateli ma duży wpływ na kształt sądownictwa.



Wtedy byłby dopiero krzyk, że upartyjniona, upolityczniona jest Krajowa Rada Sądownictwa...



Możliwe, że byłby krzyk, ale mówię: na pewno sama intencja rozwarstwiania tych sitw w wymiaru sprawiedliwości przez PiS jest tożsama z naszą intencją.



Dobrze. Niech pan sobie wyobrazi, że przed panem nie siedzę ja tylko 19-letni student i mówi panu tak...



Niech pan sobie nie pochlebia, błagam. Ja, aż takiej bogatej wyobraźni nie mam.



To niech pan popracuje nad wyobraźnia, bo pytam pana nie we własnym imieniu, tylko w imieniu słuchacza, który myśli sobie tak: OK mam 19 lat i jeszcze nie głosowałem, ale będę głosował, co pan ma mnie, młodemu człowiekowi do zaproponowania?



Młody człowieku przede wszystkim, nie chcemy zabierać twoich pieniędzy. W tej chwili państwo zabiera 1/3 wypracowanych pieniędzy, 1/3 wypłaty, na dzień doby władza zabiera. My nie będziemy ci tych pieniędzy zabierać.



Korwin mi to obiecuje, dlaczego mi potrzebny Kukiz?



Obniżymy, proszę pana, VAT i podwyższymy kwotę wolną od podatku. To jest pierwsza podstawowa sprawa.



Ale to jest Korwin, to jest Korwin.



Będzie pan mógł na wakacje, panie studencie jeździć, wypoczywać, a nie harować.



Korwin obieca mi więcej.



Naprawdę?

Tak, jeszcze bardziej obniży podatki...



Może się zdarzyć, że wspólnie z Korwinem wystartujemy w wyborach do sejmików samorządowych z partią Wolność, ale to też jeszcze zbadamy, drogi chłopcze...



Dziękuję bardzo w imieniu studentów i własnym. A propos programu i pomysłów nie tylko podatkowych: Dzwonił do pana Ryszard Petru? On ma teraz "plan".



Hm...



Nie słyszał pan? Ryszard Petru założył "Plan Petru" - tak to się nazywa.



Ja teraz bardziej przyglądam się pani Lubnauer i pani Pihowicz i pani...



Ale pytam serio, bo Ryszard Petru powiedział całkiem poważnie, że on będzie...



Ale ciężko jest traktować serio pana Petru, no przepraszam, i jego plan. Pan Petru miał tyle planów... Zaplanował jakoś tak wszystko, że nie jest szefem własnego ugrupowania.



Ryszard Petru po prostu chciał zjednoczyć opozycję programowo. Pan nie jest zainteresowany, jak widzę?



No nie jestem tym zainteresowany.



A czy jest pan zainteresowany ofertą Barbary Nowackiej, która powiedziała...



A propos urodzin. Nie jestem też zainteresowany z tego względu, że pan Petru jest, za przeproszeniem, ciągłością pana Balcerowicza. A Balcerowicz musi odejść. I nie mamy chyba wątpliwości, że musi odejść...



Obu pan bardzo lubi. No i Petru też musi odejść w związku z tym...



Musi odejść, bo jeżeli Balcerowicz musi odejść, no to Petru co? Ma przyjść? To bez sensu.



Petru odszedł z Nowoczesnej. Właściwie nie odszedł z Nowoczesnej, tylko odszedł z zarządu, z przewodniczenia tą partią...



On im jeszcze pokaże...



Barbara Nowacka zaprasza bodajże 28 stycznia wszystkich...



Na Bali?



Nie na Bali. Nie wiem, skąd panu się wzięło to Bali.



No nie wiem, czytałem w gazetach, w periodykach różnych, że się opala tutaj. Nawet widziałem takie "No woman, no kraj" - po polsku napisane "kraj", czyli że "Nie ma mnie w kraju, kobiety". Ale jak wróci, to będzie już wtedy.

Paweł Kukiz: Należy rozpocząć gruntowną reformę policji. Joachim Brudziński jako szef MSWiA to dobry wybór pod warunkiem, że zmieni się wiceminister odpowiedzialny za mundurówkę

"Wydaje mi się, że Joachim Brudziński (jako szef MSWiA - przyp. red.) to będzie dobry wybór. (...) Jest człowiekiem z zasadami, człowiekiem mocnym, człowiekiem, który z tym resortem da sobie radę. Pod warunkiem, że będzie miał obok siebie osobę, która kocha służby mundurowe i ma pomysł na systemową reformę tych służb" - powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz. Lider ruchu Kukiz’15 dodał, że należy rozpocząć gruntowną reformę policji poprzez zmiany systemowe. "Od samego początku w policji mamy do czynienia z jednym wielkim skandalem. W ciągu dwóch lat mieliśmy komendanta Maja, mieliśmy zabójstwo, bo tak to trzeba nazwać, na komendzie we Wrocławiu i ostatnio daje się do Wrocławia, któremu trzeba poprawić PR, komendanta, który upił się i leżał" - wyjaśnił Paweł Kukiz.

W Porannej rozmowie w RMF FM lider Kukiz'15 opowiadał także o projekcie utworzenia "sędziów pokoju". "W Ministerstwie Sprawiedliwości są złożone dwa projekty, mamy trzeci projekt. Będziemy dyskutować wszystkie trzy. (...) Na "sędziach pokoju" powinien być oparty wymiar sprawiedliwości. Powinien być to prawnik, wybierany bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję. I dopiero spośród "sędziów pokoju", KRS powinien wskazywać sędziów do instancji wyższych w sądach powszechnych" - wyjaśnił gość Roberta Mazurka.