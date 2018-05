Czym różnimy się od PO? Przede wszystkim wartościami. Kwestie liberalne i światopoglądowe. Rozdział kościoła od państwa. Jesteśmy też za przyjęciem euro i nie ściemniamy. Jesteśmy proeuropejscy" – mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Pewien etap mamy za sobą. Coś się skończyło coś się zaczyna. Czasem słońce, czasem deszcz" – tak komentuje sytuację w Nowoczesnej. "Czuję się odpowiedzialna za długi. Ale ja ich nie zaciągałam" – podkreśla Katarzyna Lubnauer.

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer: Dzień dobry.

Któraż to przewodnicząca ma za sobą ciężki tydzień, nieprawdaż?

Tak, szczególnie, że jestem przeziębiona. Mam zatoki zawalone, katar, gardło mnie boli. Rzeczywiście, ciężki tydzień.

Jeszcze to... A nie ma pani takiego poczucia, że zupełnie niechcący wygrała pani casting w telenoweli brazylijskiej?

No troszeczkę tak to wygląda. Przepraszam, nie chce się wyzłośliwiać ale to tak: dwie przyjaciółki panią zdradziły i opuściły, a później facet zostawił z długami, zniknął i poszedł w siną dal.

Pewien etap mamy za sobą, coś się zaczyna, czasem słońce, czasem deszcz. Pamiętam, że kiedyś oglądałam taki film - nie wiem czy pan pamięta - indyjski.

Indyjski (śmiech). A widzi pani, ja mam jednak...

Bollywood, tak, tak.

Ale to w takim razie skoro jesteście z Bollywood , a nie z telenoweli, to powinniście śpiewać...

To pan, zdaje się, jest mistrzem śpiewana, tutaj słyszałam kiedyś, jak pan śpiewał.

Ja? Na pewno nie.

Jak to? Pan śpiewał kiedyś przewodniczącemu Schetynie...

Pani niestety niczego nie zaśpiewam, bo usłyszą mnie wszyscy słuchacze i by uciekli. Ale coraz bardziej boli - odejście Joann Scheuring-Wielgus i Schmidt, czy Ryszarda Petru?

Przede wszystkim to moment boli. Wie pan, jesteśmy w taki momencie, że budujemy koalicję, a ja negocjuję kolejne miasta, a w tym monecie to jest taki... Nie da się przespać jednych wyborów, to nie sezon zimowy, żeby jak suseł przespać i przejść dalej, w związku z tym trzeba tym ludziom, którzy od dawna pracują w partii...

Trzeba zasuwać.

Trzeba zasuwać, w związku z tym nie mam nawet czasu na zastanawianie się co bardziej boli, tylko zastanawiam się co zrobić do przodu.

A wie pani, że Paweł Kukiz nazwał Ryszarda Petru "geniuszem"?

Tak, słyszałam, słyszałam.

No właśnie, bo wielu sobie kpi z Ryszarda, a on jest "geniuszem". Nowoczesna ma kilka milionów długu, to on się wypisał i długi spłaci Lubnauer.

Rzeczywiście, nie budzi to raczej zaufania.

Ale to znaczy co - Kukiz nie budzi, czy ta cała sytuacja?

Sytuacja, natomiast no wie pan, jeśli chodzi o długi - ja ich nie zaciągałam, ale czuje się za to odpowiedzialna.









