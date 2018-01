Po ubiegłotygodniowych głosowaniach nad ustawami aborcyjnymi, w czasie których kilkudziesięciu posłów PO i Nowoczesnej było nieobecnych, nadchodzi czas rozliczeń. We wtorek zbierają się zarządy obu partii, by dyskutować nad konsekwencjami wobec polityków. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji i czy szukanie winnych skończy się już wkrótce? Będziemy o tym rozmawiać ze Sławomirem Neumannem, szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Neumann / Archiwum RMF FM

W pierwszym dniu obowiązywania nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa porozmawiamy również o tym, czy największa partia opozycyjna zgłosi swoich kandydatów na sędziów, którzy będą zasiadać w - jak twierdzą dotychczasowi członkowie KRS - niekonstytucyjnym organie.

