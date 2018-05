„Ten dialog będzie się toczył i zakończy się spełnieniem postulatów, które są słuszne” – mówił Marek Jurek o zawieszonym po 40 dniach proteście opiekunów osób niepełnosprawnych. Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił także, że „Sejm nie jest miejscem do takiego protestu”. „Jeśli władze chcą tak bardzo chronić Sejm, że budują zasieki, to tym bardziej ten protest należało zakończyć jak najszybciej” – dodał. O proponowanym przez premiera Morawieckiego okrągłym stole na temat bezpieczeństwa na stadionach, Jurek powiedział: „Pewna szansa jest, ja bym tej inicjatywy nie przekreślał”.

Robert Mazurek: Marek Jurek, europoseł, lider Prawicy Rzeczpospolitej, którego drogi z PiS się trochę rozeszły.

Marek Jurek: Nie trochę, tylko dawno. Wiadomo, że nasze porozumienie zostało zerwane przez PiS trzy lata temu.

O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Niepełnosprawni wyszli z Sejmu. Mówią, że protest nie jest zakończony tylko zawieszony. Dlaczego to tak długo trwało?

Nie wiem. Wiadomo, że władze powinny dążyć do zakończenia tak radykalnej formy protestu jak najszybciej z dwóch względów - po pierwsze ze względu na ludzi, dlatego że problem rodzin opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi, tak samo niepełnosprawnymi dziećmi, ale jeżeli ktoś osiąga dojrzałość a dalej wymaga opieki, to sytuacja, w której państwo musi pomagać. To powód podstawowy. A po drugie - jeżeli władze tak bardzo chcą chronić Sejm, że budują zasieki itd., to tym bardziej należało dążyć do tego, by ten protest, który ci ludzie uważają za konieczny, zakończyć jak najszybciej.

Ależ władze PiS mówią: "my zrobiliśmy wszystko, był prezydent, był premier, byli ministrowie, spełniliśmy jeden z postulatów".

Przyznaję całkowicie i myślę, że każdy, kto patrzy na tę sprawę sprawiedliwie, musi powiedzieć, że ten rząd podjął realne działania na rzecz niepełnosprawnych w ciągu ostatnich dwóch lat, w sytuacji gdy rządy liberalne były wobec nich bardzo obojętne.

Pan mówi trochę, jak premier Morawiecki, który powiedział, że "turboliberalna opozycja ludzi o kamiennych sercach poucza najbardziej prospołeczny rząd".

