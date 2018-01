Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Andrzej Dera. Prezydenckiego ministra będziemy pytać o tydzień, który w kalendarzu prezydenta stoi pod znakiem ważnych spotkań. We wtorek rozpoczęła się wizyta głowy państwa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, zaś zaraz po powrocie ze Szwajcarii Andrzej Duda spotka w Warszawie się z Rexem Tillersonem – sekretarzem stanu USA. O czym będą rozmawiać politycy? Czy możemy liczyć na stałe wsparcie ze strony administracji Donalda Trumpa? To pytania do naszego gościa.

