Nieumiejętność przeciwstawienia się PiS i sposób sprawowania władzy w partii: ograniczanie wewnętrznej demokracji i brak dyskusji programowej – to główne powody, przez które były wiceprezydent Warszawy – Jacek Wojciechowicz – zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. W swoim oświadczeniu napisał: „W swojej działalności publicznej zawsze kierowałem i kieruję się takimi wartościami, jak uczciwość, współdziałanie, dobro mieszkańców i wspólne poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań. Wartością nadrzędną jest dla mnie dobro obywateli, nie zaś partyjne układanki, czy rozrachunki. Dlatego nie zgadzam się na działania, które mają na celu zajmowanie się głównie politycznymi przepychankami, nie zaś pracą nad tym, co jest najlepsze dla obywateli". Co dokładnie przelało czarę goryczy Jacka Wojciechowicza? Jakie plany ma na swoją przyszłość? I czy wystartuje w wyborach na prezydenta stolicy? Słuchajcie Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

