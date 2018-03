„Polska jest ważna, jest partnerem nr 2 i zawsze kanclerz Merkel miała taką mapę podróży – Paryż – Warszawa” – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówi Tomasz Siemoniak. „Kanclerz przyjeżdża na 2,5 godziny do Warszawy, więc nie ma potrzeby zaproszenia opozycji na spotkanie z nią” – twierdzi były szef MON. Według gościa Marcina Zaborskiego nie ma powodu do świętowania faktu, że do Polski przyjeżdżają ważni przywódcy światowi. „Pozycja Polski jest znacznie słabsza i to jest bezdyskusyjne” – uważa Siemoniak.

Marcin Zaborski, RMF FM: Wiceprzewodniczący PO, były minister obrony Tomasz Siemoniak. Dzień dobry.



Tomasz Siemoniak: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.



Czy można kogoś izolować i jednocześnie go odwiedzać?



Ja rozumiem, do czego pan redaktor zmierza. Polska nie jest izolowana, Polska ma po prostu znacznie mniej do powiedzenia niż miała kiedyś.



To mówi pan zupełnie inaczej niż Grzegorz Schetyna, który już latem zeszłego roku mówił tak: "PiS doprowadził do samoizolacji Polski w Europie, jesteśmy na marginesie Europy. Jesteśmy w trzeciej czy czwartej prędkości. Jesteśmy obok".



To zdanie prawdziwe, natomiast jeżdzą delegacje do Iranu, bedzie się spotykać prezydent Trump z przywódcą Korei, rozmawia się ze wszystkimi, na tym polega polityka, na tym polega dyplomacja, więc...



Czyli Angela Merkel nas izoluje i jednocześnie przyjeżdża do Warszawy?



Ale była w zeszłym roku, przyjeżdżała wcześniej, ja nie widzę ani powodu do świętowania tego, że przyjeżdżają tutaj ważni przywódcy, ani do jakiegoś uznawania, że przez to, ze ktoś z kimś rozmawia, to zmienia swoje poglądy na ten temat...



To co to za izolacja, skoro przywódcy światowi, europejscy, przyjeżdżają? Teraz jest w Warszawie Angela Merkel, w piątek był tu nowy szef niemieckiego MSZ-u, w weekend brytyjska premier dzwoni do premiera Morawieckiego, nie tak dawno był tu Sekretarz Stanu USA. To wszystko są dowody tej izolacji?