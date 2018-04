"Mam bardzo mieszane uczucia. Mam duży niepokój, że kolejne fiasko frekwencyjne ośmieszy ideę tego referendum" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek pytany o prezydencką inicjatywę dotyczącą referendum konstytucyjnego. Pytany o atuty Kacpra Płażyńskiego - kandydata PiS na prezydenta Gdańska – gość Marcina Zaborskiego stwierdził: "jest osobą znakomicie wykształconą - prawnik, osobą o czystych rękach, co w Gdańsku ma szczególne znaczenie". "Gorąco wierzymy, że ma poważną szansę na sukces w Gdańsku" - zapewnił. "Gdańsk zasługuje na uczciwego prezydenta" - dodał.

Janusz Śniadek / Archiwum RMF FM

Wideo youtube



Marcin Zaborski, RMF FM: Panie pośle, potrzebne jest referendum w sprawie zmian w konstytucji?

Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości: Przyznam, że tu mam bardzo mieszane uczucia.

Nie jest pan przekonany?

Przede wszystkim mam duży niepokój, że kolejne fiasko frekwencyjne ośmieszy ideę tego referendum, a to czego na razie nie dostrzegam wokół siebie, to tzw. ogień zainteresowania społecznego jakimiś problemami. To co jest obecne w dyskusji wokół konstytucji nie budzi, nie ożywia jakiegoś wielkiego zainteresowania.

Prezydent się chyba braku ognia nie boi, bo dzisiaj mówi jasno i wyraźnie: "złożę wniosek o referendum". Jest euforia, jest radość w PiS-ie jak pan patrzy na kolegów?

Nie, bardziej patrzę na społeczeństwo, bo to nie PiS będzie decydował....

Jakżesz nie?

...nie sam PiS będzie brał udział....

Bez głosu PiS-u nie da się tego zorganizować.

...zaczyna pan dotykać sedna. Druga kwestia, która budzi moje wątpliwości, to fakt, że w tej chwili to takie ćwiczenie na sucho. Bez dysponowania w Sejmie większością konstytucyjną nie można dać żadnej gwarancji uchwalenia tego dokumentu.

Ale o tym będą decydowali senatorowie panie pośle.

O tym, że zrobimy te referendum, ale ja mówię o uchwaleniu konstytucji.

Na razie zostawmy to, to daleka przyszłość.

Bez tych elementów trudno wzniecić takie naprawdę żywe zainteresowanie tym dokumentem i stąd mój sceptycyzm.

Problem na tu i teraz: czy prezydent może liczyć na polityków PiS-u - w Senacie chociażby - w sprawie referendum?

(wkrótce całość rozmowy)