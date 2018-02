Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Marcin Zaborski porozmawia z nim o odwołaniu ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Ryszarda Czarneckiego. Stało się to po tym, jak europoseł w jednym z wywiadów nazwał Róże Thun „szmalcownikiem”. Czy decyzja Parlamentu Europejskiego jest słuszna? Co innego w tej sytuacji można było zrobić? I czy brak przeprosin ze strony Czarneckiego to dobry ruch? Słuchajcie Popołudniowej rozmowy o 18:02.

