Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych i były członek Rady Polityki Pieniężnej – Dariusz Rosati – jest gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy o debacie w PE nad rezolucją w sprawie Polski. Chodzi o uruchomienie art. 7 ust. 1 Traktatu o UE. Tematem rozmowy będzie również jutrzejsze głosowanie nad nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu.

Ryszard Czarnecki z funkcji wiceprzewodniczącego PE został odwołany 7 lutego. Stało się to po tym, jak w jednej ze swoich wypowiedzi porównał europosłankę PO Różę Thun do szmalcownika. Od tamtej pory stanowisko wiceszefa pozostaje wolne. Zająć chcą je: Zdzisław Krasnodębski z PiS oraz Estończyk Indrek Tarand z grupy Zielonych. Platforma Obywatelska zapowiedziała już nieoficjalnie, że będzie głosować przeciwko kandydaturze Krasnodębskiego. Czy rzeczywiście tak się stanie? Jakie dokładnie plany ma PO? O to zapytamy naszego gościa.

