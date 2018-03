„Jesteśmy gotowi na spotkanie, jeśli do niego dojdzie” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, pytany o możliwą wizytę Angeli Merkel w Polsce, do której miałoby dojść już w poniedziałek. „Jeżeli do tej wizyty dojdzie, pan prezydent będzie się chciał spotkać z panią kanclerz” - dodał. Zastrzegł jednak, że wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia wizyty.

Marcin Zaborski, RMF FM: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, dzień dobry.



Paweł Soloch: Dzień dobry Państwu.

Czerwony dywan w Pałacu Prezydenckim jest już odkurzany, a niemieckie flagi są już prasowane? No nie mamy w tej chwili oficjalnego potwierdzenia, ale oczywiście jesteśmy gotowi na spotkanie, jeżeli do niego dojdzie.



Na spotkanie z Angelą Merkel...



Tak jest.



Bo mamy nieoficjalne informacje, że niemiecka kanclerz wybiera się do Warszawy.



To są informacje nieoficjalne, poczekajmy na oficjalne potwierdzenie.



Ale pewne jest to, że jeśli pani kanclerz będzie w Warszawie, w poniedziałek czy w kolejnych dniach w przyszłym tygodniu, to prezydent się z nią spotka.



Oczywiście, jeżeli do tej wizyty dojdzie, to pan prezydent bedzie chciał się spotkać z panią kanclerz.



Już 1,5 roku temu miał się odbyć szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli szczyt przywódców Polski, Niemiec i Francji. On został wtedy odwołany, na święte nigdy odłożony, no i co? Temat wciąż jest zawieszony na kołku?

Temat Trójkąta jako taki nie jest zawieszony. Rzeczywiście tutaj między innymi wybrzmiały też kwestie zwiazane z kalendarzem politycznym. Najpierw we Francji były wybory, później w Niemczech.



Ale wszędzie wszystko jest uregulowane, w związku z tym można się spotykać. Prezydent Andrzej Duda zaproponuje takie spotkanie?



Miejmy nadzieję, że - i tak zresztą strona polska tego chce i mamy też pozytywne sygnały ze strony Niemiec, Francuzi nie mówią nie, miejmy nadzieję, że Trójkąt Weimarski wznowi działanie, to jest jednym z naszych celów.



Nadzieja, nadzieją, ale trzeba coś z tym zrobić. Jeśli Angela Merkel będzie w Warszawie rozmawiała z prezydentem Dudą, to w czasie tej rozmowy padnie propozycja, zaproszenie dla pani kanclerz?



Panie redaktorze, poczekajmy na oficjalne potwierdzenie tej wizyty i stosownie do tego potwierdzenia, na pewno agenda rozmów bedzie wtedy zdefiniowana.



Widział pan jakieś dowody, że to Rosjanie stoją za atakiem chemicznym na podwójnego szpiega Sergieja Skripala?



Nie ulega wątpliwości, że dla nas wiarygodnym jest stanowisko władz brytyjskich. To jest nasz sojusznik.



Ale Brytyjczycy podzielili się z nami jakąś konkretną wiedzą, dowodami, dokumentami w tej sprawie?



Wystarczy oświadczenie pani premier May, która zażądała od strony rozysjkiej wyjaśnienia tej sytuacji, ponieważ...



Czyli wierzymy na słowo pani premier May?



Wierzymy nie tylko my, zresztą również Amerykanie, Niemcy, Francuzi, przedstawiciele, sojusznicy, członkowie Unii Europejskiej, są zgodni co do tego, że Rosjanie powinni się z tej sytuacji wytłumaczyć, ponieważ środki chemiczne były użyte przez Rosjan, Brytyjczycy wskazują na Rosjan. Nie mamy żadnych podstaw, żeby nie wierzyć Brytyjczykom.

