Były poseł Nowoczesnej, a od 2017 roku wiceprezes partii Porozumienie – Zbigniew Gryglas – będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nim o jego kandydaturze na prezydenta Warszawy, a także o rozpoczętej budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Czy plac Piłsudskiego jest odpowiednim miejscem na tego typu monument? I co Zbigniew Gryglas sądzi o pomyśle Janusza Korwin-Mikkego, aby pomnik postawić na końcu alei Żwirki i Wigury? Odpowiedzi na te pytania w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Zbigniew Gryglas / Bartosz Sroczyński / RMF FM

Marcin Zaborski swojego gościa zapyta również o odmowę przez sąd rejestracji nazwy partii "Porozumienie". Co w tej sytuacji zrobi lider ugrupowania Jarosław Gowin? Czy nazwa się zmieni?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM usłyszycie również o nowelizacji ustawy o IPN, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, a która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego oraz o projekcie nowelizacji tego dokumentu, który proponuje Platforma Obywatelska. Składamy nowelizację ustawy o IPN, która ma naprawić te błędy, które zostały popełnione przez tę ostatnią nowelizację. (...) Musimy reagować, polski parlament musi zareagować na tę sytuację - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. Co o tym sądzi Zbigniew Gryglas? Czy to dobry pomysł?

Słuchajcie Popołudniowej rozmowy o 18:02 w RMF FM oraz oglądajcie ją w serwisach rmf24.pl i interia.pl



Zapraszamy!